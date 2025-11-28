Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Joan "destierra" los pisos turísticos del casco histórico

El pleno aprueba una modificación puntual del Plan General para regular la implantación de las viviendas del sector en el término municipal

Viviendas en Benimagrell

Viviendas en Benimagrell / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

Sí a las viviendas turísticas, pero con restricciones. Sant Joan d'Alacant ha aprobado una modificación puntual del Plan General para regular la implantación de inmuebles de uso turístico

El pleno ha dado este viernes luz verde de forma definitiva al documento con los votos favorables del PP y PSOE, mientras que Vox y Compromís se han abstenido.

No ha habido alegaciones durante el proceso, de manera que el texto aprobado recoge la prohibición de casas turísticas en el casco histórico y en Benimagrell porque se trata de viviendas antiguas, de planta baja, con problemas de accesibilidad y que no reúnen las condiciones para este modelo.

En el resto del casco urbano, en la zona del ensanche, la Rambla o la biblioteca sí que permite este tipo de viviendas, pero con dos supuestos: uno de ellos es que los locales comerciales se puedan transformar en viviendas; el otro es que se trate de urbanizaciones o edificios completos los que se destinen para uso turístico.

Calle San Antonio del casco histórico de Sant Joan

Calle San Antonio del casco histórico de Sant Joan / INFORMACIÓN

Sant Joan no tiene los problemas que están afectando a Alicante, pero el municipio está creciendo a pasos agigantados, con cientos de viviendas ya en Nou Nazareth y otros bloques que se están construyendo en la actualidad.

Aumento de población

A esto se suman planes parciales pendientes, con lo que se prevé un incremento de población en la próxima década, dada su cercanía y buena conexión con la capital.

No es esta la única medida que ha tomado Sant Joan sobre esta cuestión, ya que aprobó en pleno la suspensión de licencias de nuevas viviendas turísticas durante un año después de que el municipio hubiera experimentado una avalancha en los últimos años.

El pleno también ha aprobado dos mociones, una presentada por el gobierno local del PP y otra por el PSOE.

Subida de cuotas

La de los populares ha sido en defensa de los trabajadores autónomos y cargando contra el Gobierno central por su intención de subir las cuotas y ha sido aprobada con el apoyo de Vox y Compromís y la abstención del PSOE.

La de los socialistas ha sido en defensa de la modificación urgente del contrato de emergencia Alacant metropolitano por el envejecimiento crítico de la flota de autobuses.

La propuesta insta a la Generalitat a iniciar la renovación de la flota mediante un plan en tres fases a cumplir en dos años y ha sido aprobada por PSOE, PP y Compromís y con la abstención de Vox.

