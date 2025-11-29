Los tres iconos del vasto patrimonio que lucen en Mutxamel

El Ayuntamiento de Mutxamel ha finalizado tres actuaciones clave para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico: la adecuación y mejora de la accesibilidad de la acequia Gualeró, la rehabilitación del depósito dels Plans y la restauración del altar de San Antonio de Padua.

Estas intervenciones, enmarcadas en la estrategia municipal de recuperación del patrimonio cultural, refuerzan la identidad agrícola, hidráulica y cultural de Mutxamel y permiten redescubrir elementos esenciales para la comprensión de la historia local.

Por un lado, la adecuación de la acequia Gualeró ha supuesto una intervención integral sobre uno de los trazados hidráulicos más significativos de la huerta.

Los trabajos han consistido en la limpieza y desbroce del cauce, la retirada de sedimentos acumulados y la recuperación de puntos degradados, así como en la mejora de la accesibilidad mediante la adecuación de sendas peatonales, rampas y pequeños tramos de escalones donde era necesario.

Canal de riego

Estas mejoras permiten recorrer el trazado con mayor seguridad y comprensión, facilitando que vecinos y visitantes conozcan la importancia histórica de este canal dentro del sistema tradicional de riego, base del desarrollo agrícola del municipio.

También se ha actuado en la señalización y en la adecuación de sus elementos laterales, contribuyendo a su integración en futuras rutas culturales y de interpretación paisajística.

Desbroce del cauce / INFORMACIÓN

Por su parte, la rehabilitación del depósito dels Plans constituye un avance fundamental en la recuperación del patrimonio hidráulico y social vinculado al Camino de los Llanos.

La actuación ha permitido limpiar y consolidar todo el perímetro del depósito, reforzar su estructura y adecuar el espacio para su protección y futura interpretación.

Los trabajos han incluido mejoras en la accesibilidad perimetral, reparaciones en los revestimientos y adecuación del entorno inmediato para hacerlo transitable y seguro.

Depósito dels Plans / INFORMACIÓN

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha subrayado la relevancia de estas actuaciones, ya que el depósito dels Plans supone la puesta en valor "de uno de los elementos patrimoniales históricos más importantes" que tiene el Camino de los Llanos.

Cárcel de mujeres

Este trazado, asegura, es "fundamental para comprender la historia de Mutxamel, ya que, además de este depósito, se puede encontrar El Molí Foc, que fue indispensable para la fabricación de electricidad y desde 1937 y hasta el final de la guerra, cárcel de mujeres".

En este recorrido también se encuentra el cementerio, que vino a solucionar los problemas de espacio que tenía el anterior cementerio ubicado en la Ermita de San Antonio y la Balsa Villena, "que realmente fue la primera gran conducción de aguas, que ayudó a la transformación de toda la huerta y al crecimiento urbano y poblacional del municipio".

La rehabilitación de los dos iconos hidráulicos es el inicio para que la población pueda conocer la historia de la huerta Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

Toda esta contextualización histórica pone en valor, recalca el primer edil del PP, "la importancia de este camino que formará parte de la ruta de Camis d’Aigua, un nuevo ramal en el que ya estamos trabajando y que estará documentado con distintas mesas interpretativas y planos para que los visitantes puedan entender el pasado histórico de Mutxamel".

García Berenguer ha remarcado que el Ayuntamiento reivindica al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que solucione el problema de la conexión de la Balsa Villena con el Assut de Mutxamel, "ya que de esta forma podría estar conectado directamente" con el Camino de los Llanos.

Por ello, han remitido una carta al Ministerio pidiendo que solucionen estos problemas de conexión, puesto que la AP-7 "disrumpió este camino histórico y el de sustitución tiene problemas estructurales profundos que están dificultando la circulación y afectan a la seguridad".

Una de las actuaciones / INFORMACIÓN

El alcalde entiende que "estos hitos fundamentales e históricos" necesitan estar unidos por su conexión tradicional: "Si bien es cierto que tenemos la AP-7 y que por ello no podremos recuperar nunca el camino de Els Pinets, que conectaba ambos caminos a través de la Balsa Villena, pero sí que podremos generar una pasarela ciclo peatonal que nos ayude a estar más cerca aún de los azudes”.

La tercera de las actuaciones patrimoniales ha sido la restauración del altar de San Antonio de Padua, integrado en un bien patrimonial y turístico tan importante como es la iglesia El Salvador.

La actuación responde al convenio que tienen el Ayuntamiento y la institución eclesiástica con el objetivo de conservar este bien turístico.

Recuperación cromática

Dentro de las actuaciones se ha llevado a cabo la limpieza, consolidación de materiales, reparación de elementos deteriorados y recuperación cromática, devolviendo al altar su presencia original en condiciones óptimas de conservación.

Estas tres intervenciones refuerzan la hoja de ruta municipal orientada a la protección y divulgación del patrimonio cultural, integrada en los proyectos municipales 2026-2027.

El Ayuntamiento seguirá avanzando en la recuperación de elementos históricos, agrícolas e hidráulicos, con el objetivo de garantizar su conservación y convertirlos en recursos culturales, educativos y turísticos.