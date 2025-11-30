El Campello no para de crecer en habitantes (y la cifra de extranjeros es significativa)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado la cifra de habitantes con la que cuenta El Campello: el municipio alcanzó a finalizar el año 2024 una población total de 31.419 personas, exactamente 819 más que el año anterior.

El Consejo de Empadronamiento, que revisa los datos que le remiten los ayuntamientos y los coteja con sus datos oficiales, da por definitiva esa cifra.

De esta forma, El Campello mantiene una tendencia imparable de aumento poblacional que le llevó en 2023 a superar la barrera de los 30.000 habitantes censados.

Covid

Los datos reflejan que los mayores incrementos de la población se han registrado desde la pandemia del covid.

El motivo no es otro que cientos de personas optaron por pasar el confinamiento en lo que eran sus segundas residencias y después decidieron establecerse en el municipio con carácter definitivo, explican fuentes municipales.

Este dato se traduce en que cada día del año, festivos incluidos, se empadronan en el municipio 2’2 personas, muchas de ellas llegadas del extranjero.

Empadronamiento

De hecho, es habitual que las oficinas censales registren colas para atender a nuevos residentes que tramitan el empadronamiento, por lo que el Ayuntamiento aconseja mantener la cita previa para realizar esta gestión.

La llegada de ciudadanos procedentes de otros países para establecerse en El Campello es uno de los datos significativos de la estadística oficial.

De esos 31.419 habitantes censados, exactamente 8.064 son de origen extranjero, lo que significa un 25’5% del total.

De ellos, 3.638 proceden de países de la Unión Europea. El resto provienen principalmente del Reino Unido, Argelia, Marruecos, Suiza, Noruega, Colombia y otros países latinoamericanos.