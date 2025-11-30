El Campello no para de crecer en habitantes (y la cifra de extranjeros es significativa)
La población total es de 31.419 personas
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado la cifra de habitantes con la que cuenta El Campello: el municipio alcanzó a finalizar el año 2024 una población total de 31.419 personas, exactamente 819 más que el año anterior.
El Consejo de Empadronamiento, que revisa los datos que le remiten los ayuntamientos y los coteja con sus datos oficiales, da por definitiva esa cifra.
De esta forma, El Campello mantiene una tendencia imparable de aumento poblacional que le llevó en 2023 a superar la barrera de los 30.000 habitantes censados.
Covid
Los datos reflejan que los mayores incrementos de la población se han registrado desde la pandemia del covid.
El motivo no es otro que cientos de personas optaron por pasar el confinamiento en lo que eran sus segundas residencias y después decidieron establecerse en el municipio con carácter definitivo, explican fuentes municipales.
Este dato se traduce en que cada día del año, festivos incluidos, se empadronan en el municipio 2’2 personas, muchas de ellas llegadas del extranjero.
Empadronamiento
De hecho, es habitual que las oficinas censales registren colas para atender a nuevos residentes que tramitan el empadronamiento, por lo que el Ayuntamiento aconseja mantener la cita previa para realizar esta gestión.
La llegada de ciudadanos procedentes de otros países para establecerse en El Campello es uno de los datos significativos de la estadística oficial.
De esos 31.419 habitantes censados, exactamente 8.064 son de origen extranjero, lo que significa un 25’5% del total.
De ellos, 3.638 proceden de países de la Unión Europea. El resto provienen principalmente del Reino Unido, Argelia, Marruecos, Suiza, Noruega, Colombia y otros países latinoamericanos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- Pérez Llorca se despide de Finestrat tras 21 años: “Me voy triste pero contento”
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- Andrej Delibasic honra a su padre en la despedida del Rico Pérez al 23 del Hércules
- La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta