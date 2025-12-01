El centenario defensa central de El Campello: de jugar con pelotas de trapo a ser recibido en San Mamés

El Club Deportivo El Campello ha rendido homenaje al exjugador y exdelegado de campo Rafael Galvañ Esplà, que el pasado mes de julio cumplió cien años. El acto, enmarcado en el cincuentenario de la federación del equipo campellero, se celebró este domingo durante el descanso del partido de liga que disputó el conjunto local.

Tras una breve semblanza de su longeva trayectoria profesional y deportiva, el presidente de la entidad, Paco Soler, hizo entrega de una placa conmemorativa al popular Rafael '"Felip", quien, a pesar de su avanzada edad y problemas de motricidad, apoyado en el andador, se plantó sobre el césped del campo de futbol, junto a sus hijos Rafa y Pina, nietos y sobrinos, entre la ovación del centenar de aficionados que se sumaron al sentido reconocimiento público, celebrado en el polideportivo El Vincle.

Galvañ Esplà, nacido en julio de 1925, es el decano de los jugadores locales, como igualmente lo es de los marineros campelleros, y fue tripulante de las legendarias barcas a vela, que iban a pescar el pescado azul a los caladeros de Larraix/Agadir, en la costa atlántica occidental de Marruecos.

Visiblemente emocionado por tan multitudinario reconocimiento, Rafel, que conserva una portentosa memoria y un verbo fluido, agradeció a directivos y aficionados la distinción y recordó que, durante muchas décadas, el balón era el único divertimento que había en El Campello, donde se desconocía cualquier otro tipo de deporte, si descontamos la pelota valenciana.

"En aquellos tiempos de mi infancia no había balones de reglamento y los niños nos hacíamos una pelota con trapos amarrados con hilos. Y, además, jugábamos descalzos, para no romper las alpargatas de esparto, porque si no, en llegar a casa, nuestras madres nos ‘calentaban’ el trasero y nos castigaban sin poder salir a la calle", recuerda.

Foto de grupo el homenaje / Club Deportivo El Campello

Más tarde, en su juventud, ya enrolado en los barcos de arrastre, que iban a vender la pesca al puerto de Las Palmas, las tripulaciones campelleras organizaban partidos amistosos con marineros canarios.

"A mitad de los años cuarenta llegamos a jugar un encuentro en el mismísimo estadio Insular, donde disputaba la liga la UD Las Palmas, de Primera División", rememora orgulloso el decano de los marineros.

Hasta finales de la década de los cincuenta, Rafael Galvañ formaba parte del Campello FC, el primer club de la localidad, ocupando la demarcación de defensa central.

Nunca hubiera imaginado que habría de vivir tantos acontecimientos y tan bonitos en plena vejez y a fe que los estoy disfrutando Rafael Galvañ

"Jugábamos con equipos de otras localidades, San Juan, Mutxamel, La Vila, etc., los domingos por la mañana y en las fiestas patronales, porque en aquella época todavía no teníamos equipo federado, pues varios de los jugadores éramos pescadores y no estábamos disponibles durante muchos meses del año", señala.

Porterías desmontables

Las porterías, además, se hacían con palos de barca y, para que no las robaran, cuando se acababa el partido, se desmontaban "y las metíamos en un almacén de redes, hasta el próximo encuentro.

Además, cada uno tenía su propia camiseta y pantalón porque no había una directiva que se hiciera cargo de la equipación, ni del material, ni de nada. "Así eran las cosas entonces", asegura.

Su posterior demarcación estuvo fuera del terreno de juego. Pero no lejos, pues fue designado como delegado adjunto, ya en el inolvidable campo de El Carme, donde como Club Deportivo, el Campello escribió sus primeras páginas victoriosas, participando en la popular Copa San Pedro y demás competiciones de índole provincial, hasta conseguir, en 1959, el campeonato del prestigioso Torneo Chacón.

El Campello FC, en el año 1951 / Oncina Carratalá

"Vicente Boix y yo nos encargábamos de atender a los jugadores y árbitros, pero con anterioridad nos cuidábamos de tener en condiciones la poca hierba, que no césped, que se había plantado en el terreno de juego, y de marcar las líneas exteriores e interiores, a mano, con una estaca, una cuerda y un saco de yeso", recalca.

Al terminar el partido de futbol, la directiva del Club Deportivo obsequió a familiares y allegados con una picaeta a la salud del centenario Galvañ, quien, como siempre, iba ataviado con la inconfundible gorra de marino.

Aficionado del Athletic

Tras reafirmar su estima por el CD El Campello, explicó el motivo de lucir orgulloso la insignia del Athletic Club prendida en el pecho: "Desde niño me atrajo el mérito que tiene el club bilbaíno, de competir con jugadores de casa, el apoyo a la cantera, el amor propio que demuestran en cada partido y el orgullo de codearse con clubes que multiplican por diez su presupuesto".

Como reconocimiento por su fidelidad, hace un par de años visitó el estadio San Mamés y fue recibido por el presidente del Athletic, Jon Uriarte, además de por míticos jugadores, como Iríbar, Goicoetxea y Rojo.

"Todo lo que me está sucediendo desde hace cuatro años, cuando me llamó mi sobrino para presentar su libro Esplendor i ocàs del Pòsit Pescador, es todo un sueño. Nunca hubiera imaginado que habría de vivir tantos acontecimientos y tan bonitos en plena vejez y a fe que los estoy disfrutando, porque no sé cuánto tiempo va a durar todo esto", concluye el incombustible Galvañ Esplà.

Veteranos

La Agrupació de Veterans FC el Campello, en el transcurso de su asamblea general celebrada el sábado, rindió homenaje póstumo al expresidente Paco Poveda Giner, fallecido el pasado mes de octubre, de manera repentina, a los 76 años de edad.

Su lugar en la mesa directiva quedó huérfano y su puesto ocupado por una rosa roja, en señal, de duelo y respeto, según manifestaba su actual presidente, Josep Lluís Giner, también presente en el acto de Galvañ.