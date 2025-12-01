Los comercios de la calle Pintor Picasso de San Vicente: "Obras en plena campaña de Navidad, ¿no podían esperar a enero?"

Una obra que empieza con polémica en San Vicente del Raspeig. Los trabajos de remodelación integral de la calle Pintor Picasso apenas llevan unos días y ya suman las primeras quejas.

Comercios del céntrico vial han protestado este lunes ante las puertas del Ayuntamiento por el impacto negativo que va a suponer para el sector la intervención urbanística en plena campaña de Navidad.

Zanjas, vallas, maquinaria, polvo o ruido es lo que se encuentra todo el que pase por la zona, donde hay tiendas de ropa, óptica, electrónica o cafeterías. "Obras en plena campaña de Navidad, ¿no podían esperar a enero?", lamentan los establecimientos afectados, que reprochan al gobierno local de PP y Vox que no les haya tenido en cuenta para un calendario de trabajos.

Los comercios hacen un llamamiento a los vecinos para que les apoyen y sigan comprando, pese a los problemas de acceso y de tránsito que hay por las obras, a lo que se une desde este mismo lunes el cierre temporal del aparcamiento situado al lado del Consistorio.

Las molestias ya se dejaban notar a media mañana no solo en el tejido comercial, también entre los vecinos. "La calle es más estrecha y casi me tropiezo", aseguraba una vecina que iba con un andador.

Mientras, en el interior de una tienda, dos clientas se mostraban sorprendidas por las fechas. "Os va a hacer daño, no dan ganas de venir", le decían a la dueña, visiblemente enojada.

Por su parte, el alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, ha trasladado a los comerciantes de la calle Pintor Picasso con los que se ha reunido este lunes el compromiso del Ayuntamiento de seguir muy de cerca la evolución de las obras y el cumplimiento de los plazos anunciados por la empresa para reabrir el día 20 de diciembre el parking municipal.

Solución

Pascual (PP) ha recordado que esta es "muy demandada" tanto por los comerciantes como por los vecinos "para solucionar problemas que generaban los coches en cuanto a ruido y velocidad".

Por ello, incide en que han tomado medidas con una inversión importante, de 630.000 euros, que va a significar "una gran mejora para los residentes y viandantes y también para los comerciantes".

El alcalde se compromete a hacer un estrecho seguimiento de las obras y que se cumplan los plazos previstos

El regidor ha lamentado las molestias generadas en este proceso para adecuar la calzada y actualizar servicios como el alumbrado, el alcantarillado o la evacuación de aguas pluviales con una plataforma única más accesible para el peatón.

Según ha detallado Pascual, se celebró una reunión con vecinos y comerciantes hace unos meses para informarles previamente de todos los detalles y adelantar que la fecha de inicio sería en otoño, con una duración de entorno a ocho meses.

Respecto a la suspensión de la actividad del parking, ha insistido en que "se está intentando que sea el mínimo tiempo posible".

Durante las obras que se están llevando a cabo en la calle Pintor Picasso, el tráfico peatonal se mantendrá, permitiendo el acceso de los viandantes a través de pasarelas para cruzar de un lado a otro y de las aceras.

Calle Picasso en obra, con pasarelas para cruzar de un lado a otro / L. Gil López

Estas últimas seguirán operativas para los peatones, salvo en los momentos en los que se tenga que acometer obras de rebaje, de corta duración. Por otro lado, las obras del tramo con más comercio, de las calles Velázquez a Mayor, se han pospuesto para no coincidir con el periodo navideño.

Más zonas para aparcar

Como alternativa y para reducir el impacto de la clausura temporal del parking de Pintor Picasso, el Ayuntamiento ha compartido información de seis emplazamientos donde se pueden estacionar los vehículos:

Aparcamiento Ingeniero José Ramón García Antón (rotativo)

Aparcamiento del Mercadillo, en la avenida Primero de Mayo, 41

Aparcamiento del Mercado Central, en la calle Domínguez Margarit, 17

Solar de la Inmaculada, en la calle Benlliuire, 4

Aparcamiento de los Juzgados, en la calle Bailén, 68

Solar frente al IES María Blasco

Seis zonas de aparcamiento alternativo / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento escogió la propuesta de la mercantil Becsa para realizar las obras, con un coste de 630.000 euros y un periodo de ejecución de ocho meses.

La actuación es sobre una superficie viaria de alrededor de 1.500 metros cuadrados que se ha dividido en cinco tramos, cada uno de los cuales se corresponde con una fase de actuación.

El Consell aprobó hace unos días una subvención directa a San Vicente para la reurbanización de la calle Pintor Picasso, de manera que le ha salido gratis.

La actuación pretende dar respuesta a la necesidad de ordenación de la calle Picasso, ya que no se corresponde con la que presentan la mayoría de las calles del entorno que conforman el centro histórico de San Vicente.

Para homogeneizar el tratamiento se pretende generar una plataforma única que permita dotar de mayor protagonismo al peatón. Por otro lado, se limitará el acceso a los vehículos motorizados, reduciendo las molestias y problemas de seguridad que se producen por el tráfico de tráfico.

Desniveles

Los trabajos incluirán cambiar la señalización para moderar la velocidad del tráfico rodado y reducir las posibilidades de realizar estacionamientos irregulares.

Además, se modificarán los sentidos de circulación en algunos viales para facilitar la entrada y la salida al centro urbano de San Vicente, mientras que en la calzada se retirarán los bolardos del centro tradicional y se reparará el pavimento con un material en las aceras y calzadas que reduzca el ruido del tráfico.