Misterio en torno a quién firmó la sentencia que absolvió a la exedil de Podemos de El Campello

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto a la exconcejal de Podemos de El Campello Mari Carmen de Lamo de favorecer a su suegro durante la tramitación en 2016 del Pativel, pero ¿quién firmó la sentencia?

Es lo que quieren saber tanto la Fiscalía como la acusación particular, quienes han pedido sendas aclaraciones de la resolución a la Sección 1ª del tribunal ante las dudas que se les plantean.

Por un lado, el Ministerio Público señala en su escrito que la providencia recoge que uno de los miembros del tribunal se encontraba de baja laboral el día que se dictó la sentencia "y siendo que estuvieron presentes en la votación de la misma y resultándoles imposible firmar la resolución dado que la baja que les asiste a ambos es de larga duración, firma por ellas el magistrado más antiguo".

Es decir, se hace referencia a que uno de los magistrados está de baja, "pero la redacción literal de la providencia se refiere en plural, como si fueran dos los magistrados que no pueden firmar, y que estuvieron presentes en la votación de la misma".

Por ello, la Fiscalía pide que se aclare este extremo y que el tribunal indique, en su caso, el segundo magistrado "que habiendo intervenido en la votación se encuentra impedido para firmar".

Día de la votación

En segundo lugar, al Ministerio Público no le consta que se haya puesto en conocimiento de las partes los días en que tuvo lugar la deliberación, discusión y votación del fallo, como marca la ley. Por este motivo, también solicita al tribunal una aclaración y el complemento de la providencia.

El escrito de la acusación particular, por su parte, va en la misma línea: la providencia solo expresa la baja laboral de uno de los miembros y sostiene "que estuvieron presentes, en plural, en la votación y seguidamente que la baja laboral de ambos es de larga duración, sin que la resolución aclare quién sea el otro miembro de la sala imposibilitado".

Así, solicita que se aclare y complemente la resolución, "expresando el día que tuvo lugar la votación y fallo, qué miembros de la sala se hallaban presentes, cuáles son los imposibilitados para la firma y el nombre del magistrado que firma por ellos".

Como ha publicado INFORMACIÓN, la sentencia, que ha tardado un año, recoge que la entonces edil de Territorio y Vivienda no impuso ninguna decisión durante el proceso, de tramitación del plan de protección de la costa, sino que siguió la propuesta que le hacía el arquitecto, y que no intervino en la deliberación y votación en la junta de gobierno.

Como hechos probados, recoge que no está acreditado que, en el ámbito de sus competencias, "diera las órdenes correspondientes y decidiera el informe final" a presentar al pleno para efectuar las alegaciones del Pativel, "con el fin de favorecer los intereses económicos de su suegro ni de ninguna otra persona".

Abuso de funciones

Tampoco consta acreditado que De Lamo "abusara" del ejercicio de sus funciones propias ni que actuara con arbitrariedad cuando propuso la instrucción de servicio por la que se asignaba provisionalmente las materias y funciones ordinarias del planeamiento urbanístico al que hasta ese momento era el arquitecto jefe de la oficina técnica municipal.

La sentencia señala que tampoco se demuestra que procurara de esta manera que existiera un informe sobre las alegaciones al Pativel distinto al emitido por el arquitecto jefe del servicio de planeamiento.

Sobre las acusaciones de que actuó en connivencia con la técnica municipal para evitar que el portavoz de EU pudiera visualizar el expediente y eliminarán de la vista principal la propuesta de acuerdo de alegaciones al Pativel, del mismo modo no queda probado.

Reacciones

El edil de Esquerra Unida Pedro Mario Pardo, que llevó a juicio a la exedil, ha condenado el comunicado del PP de El Campello, que tras conocer la sentencia cargó con dureza contra el concejal reprochándole el uso "perverso de las denuncias infundadas como arma política".

"Lo único que pretende es amedrentar y criminalizar a quienes estamos ejerciendo una verdadera oposición", asegura Pardo, que añade que "catalogar de denuncia falsa una denuncia en la que también forma parte como denunciante el Ministerio Fiscal y que un juzgado de instrucción ha fallado abriendo juicio oral es, cuanto menos, fantasioso".

El edil cree que el PP denota con esa "macedonia de insultos y mentiras un odio visceral hacia nuestro trabajo de oposición y un nerviosismo propio de quien está viendo peligrar sus privilegios, traspasando todos los límites".

Por último, recuerda al alcalde, Juanjo Berenguer, que si resultó absuelto en el caso de supuesto fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento fue "a causa de un error del juez al prorrogar la instrucción. Es increíble ver como el PP manipula la información sabiendo el daño que están haciendo los bulos en esta sociedad".