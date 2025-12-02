Feria de Navidad de Jijona 2025: maridajes, showcookings, visitas guiadas, talleres y actuaciones para toda la familia

Xixona vuelve a convertirse en la capital navideña de la provincia con una nueva edición de su Feria de Navidad desde el jueves, 4 de dciembre, hasta el lunes, 8 de diciembre, un evento que fusiona tradición turronera, artesanía local, gastronomía creativa y cultura popular. Durante cinco días, las calles del municipio se llenan de actividades para todos los públicos, desde showcookings de chefs reconocidos hasta talleres infantiles, pasacalles, visitas guiadas al castillo y espectáculos que transforman el casco urbano en un escenario festivo continuo. La programación de este año destaca por su amplitud y su equilibrio entre las raíces más profundas de la localidad y propuestas pensadas para atraer a nuevas generaciones de visitantes.

El jueves arranca la Feria con una degustación de pasteles y dulces elaborados por los alumnos del IES Xixona, una iniciativa que permite a los jóvenes mostrar su talento culinario. A partir de ese momento, uno de los grandes ejes de la feria comienza a desplegarse: la exposición guiada «Juan Sirvent y Tecla Carbonell, una saga de turroneros», dirigida por Bernardo Garrigós. Sus múltiples sesiones, repartidas a distintas horas durante los cinco días, convierten esta muestra en el relato más completo de la historia de una familia clave en la evolución del turrón jijonenco.

La tarde del jueves mantiene la intensidad con el concierto de villancicos «Cantem nadales», protagonizado por tres colegios del municipio y acompañado de una chocolatada en el Parque del Barranc de la Font. A ello se suma uno de los actos más esperados: el maridaje de turrones de textura blanda con chocolates puros, de diferentes porcentajes de cacao, guiado por Alexis Verdú en El Teatret. La primera jornada culmina con la actuación musical de The Brokers, que lleva la música en directo a la zona de actuaciones justo antes del cierre de la feria.

El domingo 7 de diciembre mantiene el pulso cultural y gastronómico. / Jose Navarro

El viernes 5 de diciembre la programación se orienta especialmente al público infantil. Desde primera hora, los más pequeños pueden decorar galletas navideñas, participar en un taller de dibujos para Papá Noel, asistir a un cuentacuentos mágico o recorrer el castillo en una visita teatralizada. La creatividad se despliega también por la tarde con talleres para crear colgantes navideños, manualidades y tarjetas decoradas, en una sucesión de actividades que convierten el recinto ferial en un gran espacio participativo. Mientras tanto, la música vuelve a escena con la actuación del JAPI Quartet, que anima el ambiente en la zona principal.

El sábado 6 de diciembre es una de las jornadas más completas del programa. Comienza con visitas guiadas por el casco antiguo hasta el castillo y con la demostración del club de ganchilleras de Xixona, que muestra en directo oficios que forman parte del patrimonio local. A media mañana, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Els Arreplegats recorre las calles en un pasacalle tradicional que conecta con la demostración de Espart Xixona en la Placeta de la Presó. Uno de los momentos más destacados llega a las doce, con el showcooking del espacio Saborea Costa Blanca, donde la chef María José San Román presenta una propuesta culinaria en la que las frutas de otoño se combinan con el turrón de Jijona. La danza tiene también su protagonismo con la actuación del Narace Dance Center, y la cultura popular regresa con el Grup de Danses de Xixona. La demostración de yema tostada a cargo de maestros turroneros como Francisco Mira y Pepe Valls vuelve a atraer a numerosos visitantes. La tarde se completa con talleres infantiles, nuevas visitas guiadas y una sesión de DJ «Christmas dance session» que transforma la feria en un espacio festivo al anochecer.

El lunes, último día de feria, se podrá hacer nuevas visitas guiadas, talleres infantiles, demostraciones de yema tostada y catas de turrón / Jose Navarro

El domingo 7 de diciembre mantiene el pulso cultural y gastronómico. Tras una nueva visita guiada al castillo, la Almaens Jazz Band recorre la avenida de la Constitució con una actuación itinerante que impregna las calles de ambiente navideño. La mañana incluye un taller infantil de pintura al lienzo con Marga Galiana y una cata de turrones dirigida por Rosa Arques, mientras que el cuentacuentos «La Mediterránea» ofrece un enfoque literario y lúdico para las familias. La llegada de la Asociación La Dulzura, cuyos miembros recorren a pie el trayecto desde Ibi hasta Xixona, aporta un momento de conexión emocional muy valorado por los visitantes. Las sesiones de danza aérea en la Casa de Cultura y el concierto de Vad3 Music, acompañado por la cantante Nuria Grau, completan una tarde dinámica.

El lunes 8 de diciembre, último día de feria, mantiene la esencia del programa con nuevas visitas guiadas, talleres infantiles, catas de turrón y demostraciones de yema tostada. Uno de los actos más singulares de la jornada es el taller de almendritas rellenas impartido por Turrones El Abuelo. El pasacalle navideño de la Agrupació Artísticomusical El Trabajo de Xixona recorre las calles con un repertorio festivo que marca el ritmo de la mañana, mientras que la tarde culmina con la actuación de Swing 26, un cierre musical que deja en el ambiente la sensación de que la Feria de Navidad de Jijona consolida su carácter único.

Los aparcamientos gratuitos y el bus lanzadera

La Feria de Navidad de Jijona incorpora este año un plan de accesibilidad reforzado para facilitar la llegada de miles de visitantes. El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales (AEX) han habilitado varias zonas de aparcamiento, tanto en el casco urbano como en las afueras, acompañadas de un servicio gratuito de autobús lanzadera que conecta directamente con el centro de la localidad. El objetivo es evitar congestiones, mejorar los desplazamientos y garantizar que la experiencia en la feria sea cómoda en todo momento.

Entre los puntos más amplios se encuentran los parkings con bus lanzadera, situados en el polígono industrial Revolta de la Paella y en la ermita de Sant Antoni. Ambos espacios permiten estacionar con facilidad durante los momentos de mayor afluencia y cuentan con un servicio continuo de autobús que traslada a los visitantes hasta el núcleo de la feria. Estas zonas se han señalizado de forma clara para agilizar la llegada de los vehículos y distribuir mejor la circulación.

El servicio continuo de autobús traslada a los visitantes hasta el núcleo de la feria. / .

En el interior del casco urbano también se han habilitado diferentes áreas de aparcamiento gratuito. Los visitantes podrán estacionar en el parking adyacente al centro de salud de Xixona, en el parking de El Almendro, junto al supermercado Más y Más y frente al supermercado Hiperber.

Además del sistema de movilidad, la feria incorpora mejoras en su oferta de ocio y gastronomía. En el aparcamiento del Barranc de la Font se ha instalado una zona infantil y un espacio de food trucks, abiertos todos los días de 10:00 a 21:00. Muy cerca se encuentra también la zona de picnic, pensada para quienes prefieren hacer una pausa tranquila entre actividades.

Otra de las novedades más apreciadas es el tren navideño, que conecta diferentes puntos del municipio con paradas estratégicas para recorrer la feria con comodidad.

Con la ampliación de la zona gastronómica, un mejor sistema de movilidad y espacios diseñados para el disfrute familiar, Xixona refuerza la experiencia de su Feria de Navidad, ofreciendo un entorno accesible y acogedor para todos los visitantes.