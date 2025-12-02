La Feria de Navidad de Jijona cuenta con más expositores y una programación reforzada

Xixona tiene ya todo a punto para iniciar mañana jueves la XVII edición de la Feria de Navidad de Jijona, una de las citas más esperadas del puente festivo y un referente absoluto de la campaña navideña en la Comunitat Valenciana. El Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales (AEX) han avanzado que esta edición será una de las más amplias de los últimos años, con más expositores, un refuerzo de la oferta gastronómica y una programación cultural y familiar repartida en varios escenarios del municipio.

En la avenida de la Constitución, donde se ubica el corazón comercial de la Feria, ya se han instalado las 121 casetas que participarán este año, un 15 % más respecto a la edición anterior. Este espacio reúne a empresas del turrón, dulces artesanos, productos gourmet, decoración navideña y propuestas de artesanía local, consolidándose como un escaparate clave para el sector y una de las zonas más transitadas del certamen.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha subrayado que este aumento de participación “responde al interés creciente de las empresas locales por formar parte de una cita que se ha consolidado como un referente de la Navidad en nuestro país”. López destaca que esta edición “da un paso más con un mayor número de expositores y un refuerzo importante en la zona gastronómica y de food trucks, además de un programa cultural y familiar cada vez más relevante”.

Espectáculo de danza aérea. / .

La programación, ampliada en los últimos años, se desarrollará en distintos puntos del municipio. En El Teatret se celebrarán catas, showcookings y maridajes de turrón y chocolate dirigidos por especialistas, en la Casa de Cultura tendrán lugar exposiciones guiadas y un espectáculo de danza aérea, mientras que en la carpa situada frente al Ayuntamiento se concentrarán talleres infantiles, degustaciones y demostraciones de producto. La zona de actuaciones, situada junto al espacio gastronómico, ofrecerá cuentacuentos, espectáculos musicales y propuestas familiares a lo largo de toda la Feria.

Como cada año, dos elementos identitarios volverán a atraer miles de fotografías: el tradicional trenecito navideño, que recorrerá algunas calles del centro, y el Betlemet, el nacimiento monumental instalado en la ladera del castillo, convertido en una parada imprescindible para visitantes y familias.

El presidente de AEX, Alfonso Gutiérrez, destaca “la enorme ilusión con la que los comercios y empresas de Xixona preparan cada nueva edición de la Fira de Nadal y asegura que su éxito se debe al compromiso de los comercios y empresas de Xixona con la calidad y la atención a los miles de personas que nos visitan cada año ”.

La apertura oficial tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas en la avenida de la Constitución. El acto contará con la presencia del actor y presentador Arturo Valls, embajador de la Feria de Navidad de Jijona 2025, y de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que acompañarán a la alcaldesa y a la organización en el inicio de un certamen que vuelve a situar a Xixona en el centro de la Navidad mediterránea.