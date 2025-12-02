Investigan un vertido descontrolado en la Punta del río Seco de El Campello

Desastre medioambiental en El Campello. La Policía Local investiga un vertido descontrolado producido en la cala de la Punta del riu Sec que ha contaminado las aguas.

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos por las analíticas que realiza el Instituto de Ecología Litoral de forma habitual, una de las cuales salió con unos valores muy altos de fecales, explica el concejal de Seguridad y Playas, Rafa Galvañ.

La primera decisión fue cortar los accesos e instalar unas vallas de prohibido el paso a la playa. Una inspectora de la Conselleria de Medio Ambiente y técnicos municipales de playas y medio ambiente acudieron a la cala y corroboraron que los vertidos no eran responsabilidad del Ayuntamiento.

La zona ha sufrido en el pasado vertidos al fallar las depuradoras del Gallo Rojo, que provocaban que las fecales salieran por el aliviadero y desembocasen directamente en el río Seco y la playa.

Acceso a la playa con vallas, la semana pasada / INFORMACIÓN

Pero ese viejo problema hace tiempo que se solucionó y no ha sido las bombas las que han fallado, según confirma el edil. Por ello, la Policía Local está investigando si algún vehículo llegó hasta la zona y vertió material contaminante, que llegó hasta el mar. Por ello, se está realizando un visionado de las cámaras de tráfico de los días anteriores en busca de sospechosos.

Toma de muestras

Mientras, la semana pasada se hicieron nuevas pruebas con tomas de agua y, finalmente, este lunes salió positivo y se ha procedido a la apertura de la cala, ha confirmado el gobierno local.

Por otra parte, la plataforma ciudadana Río Seco presentó un escrito ante el Ayuntamiento hace unas semanas en el que solicitaba que la Dirección General del Agua, en el ejercicio de sus competencias, iniciase de oficio las actuaciones necesarias para la limpieza, restauración y control ambiental de la desembocadura del río Seco, en coordinación con la CHJ y El Campello.

El colectivo incide en que en la desembocadura del río se observa "un deterioro ambiental progresivo, manifestado en la presencia de piedras ennegrecidas, acumulación de residuos y un estado deficiente del cauce, que requiere una intervención urgente" de limpieza y restauración.