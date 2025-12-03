¿El Sequet o Natalia Marco? El nuevo pabellón de San Vicente ya tiene nombre

¿El Sequet o Natalia Marco? El Consejo Municipal de Deportes ha votado este miércoles entre las dos propuestas que había sobre la mesa para el nombre del nuevo pabellón polideportivo de San Vicente del Raspeig, la primera por parte del PP y la segunda por el PSOE.

Finalmente, la denominación elegida ha sido El Sequet. En la votación ha obtenido un total de 12 votos por los 4 que ha conseguido la denominación de Natalia Marco, mientras que ha habido tres abstenciones.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, explicó cuando anunció la propuesta hace un mes que, tras barajar diversas opciones, apostaba por El Sequet "como referencia al lema característico de nuestro municipio Sequet però Sanet, una de las expresiones más reconocidas y queridas por la ciudadanía que rinde homenaje y representa a nuestro pueblo y hace referencia a nuestro carácter resistente, humilde y, al mismo tiempo, vital y saludable".

Valores

Desde el área municipal de Deportes se mantiene que a este nombre le acompañan valores como la singularidad y diferenciación, lo que contribuye a que se distinga de las designaciones de otros pabellones.

También se ha puesto en valor su originalidad, una atribución que facilita que se recuerde e identifique la instalación tanto a nivel local como en competiciones externas, al tiempo que se ha apostado por potenciar la marca de la ciudad de San Vicente del Raspeig, proyectando una imagen única y auténtica.

Por su parte, el PSOE argumentaba en su propuesta que Marco fue campeona de España en 150 metros lisos en categoría infantil. Nacida en San Vicente el 26 de marzo de 1988, cursó sus estudios en el CEIP Reyes Católicos y posteriormente en el IES Haygón, donde compaginó su formación académica con una prometedora trayectoria deportiva en el atletismo, especializándose en pruebas de velocidad.

Campeona de España

También destacó a nivel autonómico y nacional por su talento, esfuerzo, dedicación y por su compromiso juvenil con el deporte. Su progresión fue meteórica: en la temporada 2001-2002 logró ser campeona de España de 150 metros lisos (categoría infantil) en Cáceres, además de proclamarse campeona autonómica en 100 metros, 300 metros y 300 metros en pista cubierta, batiendo récords autonómicos y representando a la Comunidad Valenciana en competiciones nacionales e internacionales.

Desgraciadamente, falleció junto a sus padres en un accidente de tráfico el 26 de diciembre de 2002, cuando tenía 14 años, en el trayecto hacia Zaragoza para una concentración de alto rendimiento convocada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En su memoria, en San Vicente del Raspeig se instituyó la prueba deportiva Milla Urbana Memorial Natalia Marco, que comenzó a celebrarse en 2003. Su figura se convirtió en símbolo de esfuerzo, de deporte base y en un referente local para los jóvenes atletas.

Los socialistas, que consensuaron con la familia la propuesta, hubieran preferido que solo se hubiese elevado una propuesta consensuada por la sociedad civil y clubes, para que el órgano no se tuviera que decantar por una de las dos.