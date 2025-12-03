Vox tensa la cuerda (un poco más) con el PP en San Vicente: ahora a cuenta de la zona de bajas emisiones

Vox de San Vicente del Raspeig sigue estirando la cuerda con su socio de gobierno. Si hace dos semanas votó en contra de una moción del PP sobre el 25N, ahora destapa sus diferencias en otro tema con el que no comulga: la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El gobierno local informó hace unos días que había iniciado los trabajos de campo previos a la implantación de esta iniciativa, que tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes y reforzar la importancia de los desplazamientos peatonales.

Pues bien, Vox ha salido al paso para dejar clara su posición. "Evitaremos que la implantación de la zona de bajas emisiones implique restricciones discriminatorias y sanciones", asegura en un comunicado.

La formación de ultraderecha recuerda que fue la edil de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, del PP, quien anunció el "comienzo de estudios" para establecer la ZBE, obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes y que tiene su origen en la Ley 7/2021 del Cambio Climático. "Otra ley del PSOE, como la que obligó a la aplicación de la nueva tasa de basura, que tantos perjuicios han supuesto para los ciudadanos", sostiene.

Vox asegura que con los votos de sus cinco concejales "en ningún caso vamos a permitir que se apruebe una zona de bajas emisiones que discrimine a los sanvicenteros por razón de sus recursos económicos y por la posibilidad de poder acceder, o no, a la compra de un vehículo electrificado".

"No consentiremos que la ecología se utilice como excusa para incrementar la presión fiscal", aseguran

Al igual que hizo con la ordenanza de la basura, donde cargaba toda la responsabilidad de la subida estratosférica de la tasa en el Gobierno central, Vox denuncia las políticas "totalitarias socialistas, que nos imponen regulaciones asfixiantes y restricciones injustas con la manida excusa de la ecología, que siempre, en todos los casos, se acaba traduciendo en mayores impuestos, tasas y sanciones para los ciudadanos".

Sanciones

Sobre la ZBE y el nuevo plan de movilidad sostenible, Vox lanza un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y se reafirma en que tengan "la seguridad" de que los cinco ediles no van a consentir que "ningún vecino sea discriminado ni sancionado por circular en su propio municipio por razón del tipo de etiqueta que tenga su vehículo".

La formación ultra recalca en el comunicado que "siempre estará a favor de las políticas beneficiosas" para el medio ambiente y para un entorno sin contaminación, "pero no consentiremos que la ecología se utilice como excusa para incrementar la presión fiscal ni para discriminar a nuestros ciudadanos por motivo de su renta".

El PP no ha querido contestar a estas declaraciones de su socio de gobierno y recuerda que está en una fase inicial el proceso de implantación de la ZBE. Para ello, entre los recursos empleados se incluyen drones, conteos in situ para captar los flujos de movilidad en horas específicas y aforos de tráfico las 24 horas para medir el volumen de vehículos que circulan por una vía durante un periodo de tiempo definido.

Medición acústica realizada en una rotonda de la carretera de Agost de San Vicente / INFORMACIÓN

Además, se realizarán encuestas a la ciudadanía para recopilar información sobre los hábitos de desplazamiento y obtener un diagnóstico completo de la movilidad en el municipio.

Datos fiables

Torregrosa expresó la necesidad de actualizar la información sobre los hábitos de movilidad mediante los trabajos de campo que garantizarán una toma de decisiones "basada en datos actuales y fiables".

Por otra parte, el Ayuntamiento lleva a cabo mediciones de ruido en once puntos estratégicos del municipio, basadas en el mapa acústico existente y ha instalado sensores de calidad del aire en tres puntos de la ciudad que durante ocho semanas evaluarán y monitorizarán los niveles de contaminación atmosférica.

La combinación de estos datos permitirá identificar las zonas con mayor contaminación acústica y ambiental y definir medidas concretas en el plan de movilidad y en la gestión de la ZBE.