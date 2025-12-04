Arturo Valls en Xixona: "Al lugar más dulce del mundo ¿a quién van a traer? A un bombón".

El humorista y presentador Arturo Valls ha destacado la tradición y elaboración artesanal de los turrones y dulces de Xixona en el acto de inauguración este jueves de la Feria de Navidad de Xixona, el mercado de turrón y dulces más grande del mundo.

El popular actor ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a cinco días en los que Xixona se convierte en el epicentro de las ventas del sector.

Valls ha realizado un discurso pronto pero con pinceladas de humor, como cuando se ha preguntado "al lugar más dulce del mundo ¿a quién van a traer? A un bombón".

El cómico ha paseado por la feria y se ha hecho fotografías con cientos de vecinos que estaban encantados con la presencia del embajador de este año. De esta edición de la feria.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, por su parte, ha destacado que el certamen mantiene su esencia y que es un referente: "El turrón y los dulces entran en las casas de millones de personas en Navidad y ahora el municipio abre las puertas para todos los visitantes".

Al acto han asistido la ministra de Ciencia, Diana Morant, y diputados nacionales, autonómicos y provinciales, así como alcaldes y concejales de la comarca, tanto del PSOE como de Compromís. En cambio, no ha asistido ningún miembro del nuevo Consell, pese a estar invitados.

Arturo Valls se dispone a cortar la cinta, a la derecha la alcaldesa y la minsitra Morant / Juani Ruz

La feria en esta ocasión se desarrolla durante cinco jornadas consecutivas, desde este jueves y hasta el lunes 8, en las que estará abierta en horario ininterrumpido durante la mañana y la tarde.

Expositores

Este año hay 121 casetas de expositores, casi un 15% más que en 2024. Se ubican a lo largo de la avenida de la Constitució, donde se concentra la principal zona comercial dedicada al turrón, los dulces artesanos, los productos gourmet, la decoración navideña y diversas propuestas de artesanía local.

También se amplía la zona gastronómica en el parque del Barranc de la Font, con más casetas y food trucks de cocina mediterránea, un área de pícnic con aseos y un espacio infantil con atracciones.

La programación se estructura en varios escenarios. En El Teatret se celebrarán principalmente catas de turrón y chocolate, showcookings y maridajes dirigidos por especialistas.

La Casa de Cultura acogerá exposiciones guiadas y un espectáculo de danza aérea, mientras que en la carpa situada frente al Ayuntamiento se desarrollarán la mayor parte de los talleres infantiles, degustaciones y demostraciones de producto.

Asimismo, la zona de actuaciones, situada junto al espacio gastronómico, será escenario para los cuentacuentos, actuaciones musicales en directo, espectáculos infantiles y otras propuestas.

(Noticia en elaboración)