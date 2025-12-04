¿Adiós a los problemas de aparcamiento en San Vicente? La zona que va a tener el doble de plazas

Más sitio para aparcar en San Vicente del Raspeig. El Ayuntamiento ha aprobado el desarrollo del estacionamiento situado en el solar de Marialice con una ampliación de la superficie acondicionada que permitirá aumentar más del doble el espacio preparado para los vehículos.

Las obras se ha adjudicado este jueves a la empresa Hidráulicas La Foia, con un presupuesto de 62.700 euros y un plazo de ejecución estimado de un mes, a partir de la formalización del contrato.

El terreno, rodeado de la avenida Ancha de Castelar y las calles Denia y Jávea, es una parcela municipal utilizada tradicionalmente para la celebración de eventos y como aparcamiento en superficie, sin ordenación, con ajardinamiento en su perímetro.

Con esta actuación se pretende habilitar un total de 140 plazas para vehículos y furgonetas, lo que supone un incremento de un 57% y el doble de plazas adaptadas, explica el Consistorio.

Personas con discapacidad

Actualmente la superficie del solar de Marialice acondicionada es de 1.962 metros cuadrados con capacidad para albergar 60 estacionamientos, dos para personas con discapacidad. La zona sin acondicionar sobre la que se actuará tiene 2.677 metros cuadrados. En ella se crearán 80 nuevas plazas en batería, dos de ellas para personas con discapacidad próximas al itinerario peatonal de la calle Denia.

La transformación incluirá la instalación de pavimento asfáltico para mejorar las condiciones de tránsito, la eliminación de la zona de albero y la impermeabilización de la superficie. También se dotará este espacio de un sistema de drenaje para conducir las aguas pluviales y de una nueva señalización de los accesos para permitir la entrada y salida tanto por la calle Denia como por la calle Jávea.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, ha señalado que con estas obras, que empezarán en las próximas semanas, se quiere mejorar el solar de Marialice con un asfaltado apropiado para esta tradicional zona de estacionamiento que da servicio a la zona norte, "evitando así las molestias ocasionadas en los días de lluvia".

Los Girasoles

Otro de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno es la realización de un contrato para elaborar un estudio que detalle las alternativas de drenaje en las zonas de la urbanización Los Girasoles con más probabilidad de inundación. Para ello, se ha destinado un importe cerca de 18.000 euros y un plazo de dos meses.

Pascual ha explicado que ya se realizaron actuaciones en los años 2000 y 2010, pero dado que hay una zona que queda pendiente y se producen inundaciones en los días de lluvias torrenciales, se pretende buscar soluciones a través de un proyecto que analice la situación hidrológica, hidráulica y urbanística del problema y plantee una propuesta constructiva.