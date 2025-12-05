Exigen el cese del concejal de Vox en San Vicente por la zona de bajas emisiones

El grupo municipal EU–Podem de San Vicente ha expresado su "profunda preocupación" ante la posición de Vox en contra de la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE). La coalición reprocha especialmente que estas declaraciones procedan del concejal de Seguridad, responsable también de áreas vinculadas a la movilidad y la ordenación del tráfico. La formación de ultraderecha asegura que no permitirá una ZBE "que implique restricciones discriminatorias y sanciones"

Según EU-Podem, resulta "inaceptable" que un edil con competencias directas en la materia utilice sus redes sociales para cuestionar públicamente una obligación legal, lo que a su juicio supone "contradecir a su propio gobierno" y "sembrar confusión entre la ciudadanía". El grupo sostiene que, si Vox quiere ejercer oposición, "debe abandonar el gobierno", pero no puede "gobernar y boicotear al mismo tiempo las leyes que deben cumplirse".

Obligación legal

La formación recuerda que la implantación de las ZBE responde al cumplimiento de la Ley 7/2021 de Cambio Climático, aprobada por el Estado y de aplicación obligatoria en municipios de más de 50.000 habitantes. En este sentido, consideran que la postura del concejal constituye "una declaración explícita de desobediencia institucional", algo que califican de "inadmisible en un cargo público".

Adrián García, concejal de Seguridad de San Vicente. / INFORMACIÓN

EU–Podem también critica que se difunda "desde un área de gobierno" un mensaje que califican de negacionista en materia climática, alertando de que estos discursos "ponen en riesgo políticas de salud pública, movilidad sostenible y reducción de emisiones contaminantes".

El grupo municipal recuerda asimismo que los cargos electos juran o prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, y sostiene que oponerse desde un cargo institucional a una ley vigente constituye una vulneración de ese compromiso.