El Campello celebra el Día de la Constitución con una jornada de actividades festivas y el disparo de una mascletá

A las 14:00 horas de este sábado se ha disparado en la céntria Plaza de la Constitución de El Campello el disparo de la mascletá de 49 kilos de pólvora a cargo de la firma Pirotecnia Ferrández, disparada desde la Plaza de la Constitución. Era el acto principal para conmemorar el Día de la Constitución.

En el evento estuvieron presentes el alcalde Juanjo Berenguer, acompañado en esta ocasión por la primera teniente de alcalde y diputada provincial Lourdes Llopis, así como concejales de los grupos políticos PP y Vox.

Un bombero, antes del disparo. / INFORMACIÓN

La estruendosa mascletá no dejó indiferente a nadie, creando el momento más memorable y emocionante de la jornada.