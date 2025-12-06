El Campello celebra el Día de la Constitución con una jornada de actividades festivas y el disparo de una mascletá
El disparo contó con más de 49 kilos de pólvora a cargo de la firma Pirotecnia Ferrández
A las 14:00 horas de este sábado se ha disparado en la céntria Plaza de la Constitución de El Campello el disparo de la mascletá de 49 kilos de pólvora a cargo de la firma Pirotecnia Ferrández, disparada desde la Plaza de la Constitución. Era el acto principal para conmemorar el Día de la Constitución.
En el evento estuvieron presentes el alcalde Juanjo Berenguer, acompañado en esta ocasión por la primera teniente de alcalde y diputada provincial Lourdes Llopis, así como concejales de los grupos políticos PP y Vox.
La estruendosa mascletá no dejó indiferente a nadie, creando el momento más memorable y emocionante de la jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- ¿Un equipo de Champions en Elda?
- Alicante 'recupera' el proyecto de un teleférico al castillo de Santa Bárbara
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Educación aumentará el control sobre qué formación se da a los profesores