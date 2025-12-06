Ni el chocolate Dubái ni el cacahuete con sal desbancan al turrón de Jijona esta Navidad

"Son un espectáculo". Con esta contundente frase resumen muchos clientes y visitantes la segunda jornada de la Feria de Navidad de Xixona, que vuelve a llenar de sabor la avenida de la Constitució. En los más de cien puestos instalados a lo largo del recorrido se pueden probar todo tipo de turrones, desde las recetas más clásicas hasta las últimas novedades. Sin embargo, pese al auge del chocolate Dubai, el pistacho o el cacahuete caramelizado con sal, el público lo tiene claro: si hay que llevarse una tableta a casa, los de Jijona y Alicante siguen mandando.

"Me encanta venir a pasar la mañana en familia y empezar a comprar turrón aunque sea principio de diciembre. Nos llevamos sobre todo el de Jijona… y nos lo comemos ahora, porque cuando llega Navidad ya no podemos más", confiesa Laura Vázquez mientras recorre los puestos.

También Mari Luz Hernández reconoce que las novedades llaman la atención, pero no desplazan a los clásicos: "Me he animado por mi hija, que está puesta en lo nuevo, y hemos comprado turrón de pistacho, pero también el de Jijona, que es el que más se come en casa".

La Feria del Turrón de Xixona 2025, en imágenes / Héctor Fuentes

La misma mezcla de tradición y curiosidad se repite en otros mostradores. "Me he llevado bombones de licor, turrón de Alicante de toda la vida y el a la piedra, que solo se encuentra en estas fechas", explica Isidoro Lajara, recién salido de uno de los expositores.

Primero probar, luego comprar

Como cada año, la dinámica es sencilla: primero se prueba y luego se compra. "Qué bueno", "qué sabor", "ya está aquí la Navidad"… son algunas de las frases que más se escuchan desde que el jueves se inaugurase la feria, que este año permanece abierta hasta el lunes 8 de diciembre.

Los artesanos coinciden en que las novedades funcionan, pero no compiten con el turrón clásico. "La gente se está apostando por el de cacahuete caramelizado con sal, es una novedad que les está gustando", señala David Mateo, de Castillo de Jijona.

Ana Picó, de Turrones Picó Masià, destaca también el tirón del turrón de piedra: "Está triunfando mucho. Los lingotes de pistacho, cuando la gente los prueba, se los lleva. Pero el de Jijona no puede faltar en mesa".

Promociones

Desde Antiu Xixona, Anabel Velasco lo resume igual de claro: "Hacemos los turrones tradicionales que no pueden faltar en Navidad. Lo que más se lleva es el de Jijona, el de piedra y el de Alicante". En Lopetes Artesanos, Carmen Casanueva confirma que la combinación de promociones y curiosidad anima a los visitantes: "Está la novedad del pistacho y demás, pero la gente se lleva los clásicos y sí que se anima a probar nuevos".

Incluso entre las propuestas más singulares del año, como el turrón para perros presentado por Turrones El Lobo, la conclusión sigue siendo la misma. "El producto estrella es el pistacho y el Dubai está saliendo mucho, pero el rey es el de Jijona", concluye su responsable, Sofía García.