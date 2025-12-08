Más de 150.000 personas “enloquecen” para probar el turrón de Xixona

Xixona y su ya consolidada Feria de Navidad han batido récord de asistencia en su decimoséptima edición con un balance de 150.000 personas disfrutando de los turrones y dulces que ofrece el mercado más grande del mundo en el corazón de la tierra del turrón. Una mayoría de turistas nacionales se han acercado a conocer y probar los clásicos o las nuevas propuestas que también se aplican a la gastronomía actual.

“Una feria de récord” ha señalado la alcaldesa de Xixona, Isabel López Bueno, para resumir en una frase la asistencia del público en estos cuatro días prenavideños, con un “gran ambiente” pero sin olvidar que es fundamentalmente una “feria de ventas”.

Visitantes nacionales

Las familias que pasan por el tradicional mercado crecen cada año y llegan de todos los rincones del país aunque también se intercalan con grupos de turistas extranjeros. Más del 85 % de los visitantes ha llegado a Xixona procedente de diferentes ciudades y municipios de la geografía española, mientras que cerca del 15 % restante ha venido de otros países.

Feria del turrón de Xixona / Jose Navarro

La concurrencia de nutridos grupos de turistas de ciudades concretas también es una línea que se repite. Y para muestra, un botón. Entre las muchas personalidades que han pasado por el evento, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se encontró con unos vecinos conocidos de su natal Valladolid, lo que demuestra la llamada que tiene el atractivo turrón para la mayoría.

Talleres y aromas

Es el de Xixona el que más éxito ha tenido en las ventas de la presente edición, con excepciones de otras modalidades como el de yema, que tenía truco. El taller de quemado de este turrón levantaba un aroma que hacía que en ese momento se dispararan las ventas, “científicamente demostrado” relata con sorna la alcaldesa.

Además de las 121 casetas expositoras, la zona gastronómica ha ofertado combinaciones menos tradicionales en las que el producto clave de Xixona se utiliza para los platos creativos o para cierres de comida cono el delicioso capuchino con turrón de Xixona.

Las ofertas son variadas y el ambiente familiar y agradable. / Jose Navarro

“Torró” y gofres

Otras especialidades de la Feria competitivas han sido los crepes de turrón o los “torrofres”, acrónimo de “torró” y gofres, a los que se puede coronar con múltiples ingredientes. El granizado de turrón o el helado de polvorón son dos tentaciones más de la feria.

Con este número de asistentes, se espera también que la feria haya obtenido una gran rentabilidad en las ventas, en un momento en que la industria del turrón, englobada en el Consejo Regulador, ha realizado un balance positivo tanto en producción como en ventas en el exterior pero con especial incidencia en nuestro país.

El modelo del Mercado de Navidad xixonenco lo engloba la primera edil en una reproducción de las que se celebran en muchas ciudades europeas por esta época, con un ambiente muy familiar, puestos de venta, música en directo, talleres y “mucha animación”.

Proyección mediática

La edición de 2025 ha tenido un amplio respaldo institucional y una gran proyección mediática. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asistido por segundo año consecutivo a la inauguración, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó la Feria durante el pasado domingo para conocer de primera mano este evento imprescindible del puente de diciembre, que calificó como “un auténtico espectáculo”. Asimismo, la Feria ha contado este año con el actor y presentador Arturo Valls como embajador, además de la participación de la chef y embajadora de la Dieta Mediterránea, María José San Román.

López ha insistido en que la Feria de Navidad se ha acabado, pero Xixona sigue abierta para seguir comprando turrones y dulces y disfrutar de la Navidad con la programación cultural, la oferta gastronómica local y propuestas turísticas para toda la familia.