La rondalla tradicional que se resiste a arrojar la toalla en Mutxamel: su componente más veterano tiene 83 años

Miembros de la agrupación musical So de Mutxamel, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

"Pastores que descuidados que estáis en el campo de Belén

Sabéis que el Divino Verbo ha nacido en un portal

Venga pronto la alegría

Alegraos ya

Músicos a la música

Cantadores a cantar

Vamos con alegría al Niño Dios adorar".

Con estos versos recitados, comienza el So de Mutxamel los villancicos tradicionales de la localidad: "Els pastorets de Mutxamel". Son únicos en su género y solo se pueden escuchar en esta villa durante todas las fiestas navideñas.

El So es la agrupación musical más antigua de la localidad, depositaria de auténticas joyas de la música tradicional local y que tiene al componente más veterano de esta rondalla, Tomás Alfonso Alberola, más conocido como Alfonso la Figuera.

Según Alfonso, en la inauguración del pantano de Tibi en el año 1594 ya actuó un grupo de músicos de Monnegre, según le contaron los veteranos de la rondalla mutxamelera, en la que entró a formar parte con 7 años en 1949, tocando la guitarra.

Un instrumento

En la actualidad, con una edad de 83 años, es el alma mater de esta agrupación señera, que con toda seguridad podría contar con más de tres siglos de existencia como lo prueban las composiciones musicales como "Els pastorets del tío Tuta", que se interpretan con el acompañamiento de un solo instrumento musical.

Una zambomba marcando el ritmo y la voz humana entonando la melodía. Un villancico mozárabe, tal como confirmaron en un trabajo que realicé con mis alumnos del taller de música del colegio público Manuel Antón durante los años 1982, 83 y 84, donde pudimos profundizar en nuestra música tradicional local dentro del programa "Música a l’Escola", que se desarrolló en algunos colegios de la Comunidad Valenciana.

Alfonso Tomas Alberola, el componente más veterano del So / INFORMACIÓN

Al remitir las grabaciones que hicimos con el So, tanto de este villancico como de "Les cançons de Batre y de Segar", entre otras, a los responsables del programa les llamó poderosamente su atención: la estructura melódica de estas composiciones aportaba indicios sólidos de que su origen podría encontrarse en la cultura mozárabe.

La misma conclusión a la que llegó el cantante y cantaor de la música tradicional valenciana Pepe Botifarra, cuando en su actuación en Mutxamel el pasado 27 de septiembre, invitó a subir al escenario para que cantara una canción de trilla (cançó de batre) a Alfonso la Figuera.

Al escucharla, Botifarra dijo que era música mozárabe. Igual que "El pastorets del tío Tuta", por las características melódicas y tonales de ambas composiciones. El villancico lo cantaba José Brotons, Pepe el Regol y las de segar Juan la Timotea.

Disolución...

Alfonso, a lo largo de sus 76 años de formar parte del So, ha vivido desde momentos boyantes y emotivos, como cuando su madre a los 8 años le compró su primera guitarra en la tienda de música de Enrique Pascual situada frente el teatro Principal de Alicante, hasta los de tristeza por la disolución de la rondalla en los años 70 del siglo pasado.

En sus mejores tiempos, Alfonso formó parte de una agrupación de "sonaors" de 40 músicos, entre los que destaca al tío Quito la Minga, que sin ningún tipo de formación musical afinaba en plena actuación a 13 púas, entre bandurrias, laúdes, mandolinas y guitarras.

La sapiencia musical no la basan en el estudio del solfeo, en la mayoría de los casos, sino en su oído y en las capacidades innatas para la música

El Só se volvió a organizar entre los años 1974 y 79 gracias a la iniciativa del entonces alcalde Francisco Bernabéu Alberola, que reunió a José Brotons, el Regol y Alfonso Tomás Alberola, dinamizadores del grupo, para que volvieran a retomar sus ensayos y actuaciones.

La sapiencia musical de los componentes del Só no la basan en el estudio del solfeo, en la mayoría de los casos, sino en su oído y en las capacidades innatas que el ser humano posee para la música.

Ver afinar la cuerda a Manolo "el Txorlit" era una muestra de esa sapiencia. O estar tocando y percibir la más mínima desafinación y parar el ensayo con la frase "aixo no diu", en clara referencia a ese fallo de un instrumento concreto.

El área de patrimonio municipal debe iniciar sin demora las gestiones oportunas para grabar "Els pastorets del tío Tuta" y "Les cançons de batre y segar"

O Manuel Torregrosa, "Manolito el Txatet", que siempre que quería acompañar una canción la escuchaba unos momentos e inmediatamente decía al resto de los músicos: "Esto va con re, llamando a la", en clara referencia al acorde que necesitaba.

Estas situaciones las viví en primera persona como componente ocasional del Só en las actuaciones navideñas como instrumentista de viento con el saxofón alto. Gracias por haberme permitido compartir con vosotros esos momentos musicales que me facilitaron la posibilidad de llegar a cubrir una importante laguna en mi modesta formación musical.

Distinción

La rondalla atesora una cultura musical secular que en el mes de octubre del año 2003 la corporación municipal honró con la entrega de "L’Agulla d’Or", una distinción creada por el ayuntamiento para premiar la labor desarrollada en pro del municipio por las personas o entidades que hayan contraído méritos para ello, siendo los primeros en recibirla.

El área de patrimonio municipal debe iniciar sin demora las gestiones oportunas para grabar "Els pastorets del tío Tuta" y "Les cançons de batre y segar", auténticas joyas del patrimonio musical y una destacada muestra de la tradición agrícola de Mutxamel y de los duros trabajos a los que se enfrentaban en su día a día la mayor parte de sus vecinos.

Aprovechemos la ocasión que el único componente del So que puede llevar a cabo actualmente esta delicada labor, Alfonso la Figuera, aún se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizarlo con las máximas garantías y con un timbre de voz único y adecuado al tipo de canción y de la profesión en la que las interpretaban los agricultores cuando desarrollaban sus duras labores. Alfonso reconoce que con los 20 componentes que son actualmente y con tan solo dos o tres aprendices, el Só puede desaparecer a largo plazo.

Como muestra de admiración a esta rondalla, quiero finalizar este texto con los versos que cantan en "Els pastorets de Mutxamel" para despedirse:

"Se despiden los pastores

se despiden y se van

a casa de otro devoto

por ver si aguinaldo dan".