Los vecinos de Río Park de Mutxamel estallan tras una década de olvido: "Queremos recibir el correo"

"Abandonados e ignorados". Así es como se sienten centenares de residentes en la urbanización Río Park de Mutxamel. El motivo no es otro que no reciben el correo postal desde hace casi once años, cuando Correos decidió suprimir el servicio.

En la zona hay alrededor de mil viviendas, de las que aproximadamente la mitad son bungalós y la otra mitad, chalés. A los primeros sí que acude el cartero, pero a los segundos, no.

La asociación de vecinos de la Urbanización de Río Park quiere acabar con esta carencia y ha acudido al Ayuntamiento y a Correos en numerosas ocasiones para que pongan una solución y se restablezca el servicio, pero sin éxito.

En enero de 2015 la supresión del correo postal domiciliario se justificó por la baja densidad de población existente, pero en los últimos años se ha producido un crecimiento demográfico exponencial, al amparo de nuevas construcciones.

Desde hace un año, dicen, no les llega ni el correo certificado

La asociación de vecinos ha pedido al Ayuntamiento el censo de habitantes y viviendas en la urbanización, pero asegura que no ha recibido respuesta. Esos datos son necesarios porque, según cuenta, Correos establece que se tienen que cumplir tres parámetros para poder tener el servicio: el volumen de correos recibido, el número de habitantes y la cifra de viviendas.

El colectivo vecinal asegura que al menos el correo certificado sí que llegaba a las viviendas, pero hace un año todo cambió: "Si no estás en casa, no dejan el aviso y lo llevan a la oficina, con lo que no nos enteramos".

Pese a contar con el apoyo del Sindic de Greuges para que se reponga el servicio postal, aseguran con resignación que están "dejados de la mano del Señor".

Buzones pluridomiciliarios

Correos, por su parte, aclara que en junio del año 2014 la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, órgano regulatorio en material postal, emitió un dictamen declarando a esta urbanización como entorno especial. "Esto suponía que, dadas sus características, el reparto del correo ordinario debe realizarse a través de buzones concentrados pluridomiciliarios", explican fuentes del organismo estatal.

Actualmente, recuerda, la parte de la urbanización enclavada en el término municipal de Mutxamel carece de buzones concentrados para el reparto "y, por tanto, Correos, cumpliendo con la actual legislación postal está entregando a domicilio el correo certificado y en oficina el ordinario hasta que no se instalen los correspondientes buzones concentrados".

El Ayuntamiento, mientras, asegura que ha contactado con Correos y con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es el competente para cursar y tramitar el expediente. "Se nos ha pedido información que vamos a remitir y se está haciendo no solo para esta urbanización, también para otras", explican fuentes municipales.

Manifestación celebrada hace diez años con motivo de la supresión del servicio postal / INFORMACIÓN

El Síndic abrió un expediente de queja de la asociación ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a los vecinos para la implantación del servicio postal universal domiciliario en Río Park.

Poco después cerró dicho expediente tras la contestación del gobierno local, que respondió que estaba a la espera de recibir los datos solicitados para poder determinar la situación existente en la citada urbanización.

Garantizar la prestación

El organismo no obstante, recuerda que los ayuntamientos, en el marco de sus competencias y en coordinación con el operador designado, "tienen la obligación de velar por que todos los vecinos de su término municipal puedan acceder en condiciones de igualdad al servicio postal universal, garantizando su prestación efectiva en todo el territorio, incluidas las urbanizaciones y núcleos diseminados".

El Síndic dice que el Ayuntamiento "tiene la obligación de velar por que todos los vecinos puedan acceder en condiciones de igualdad al servicio postal universal"

El Síndic finaliza su informe señalando que esta obligación, derivada de la normativa postal vigente y del principio de servicio público esencial, constituye un elemento "fundamental para asegurar la cohesión social y territorial, así como el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía".

Por su parte, el PSOE ha cargado contra el gobierno local del PP por su "inoperancia" ante la situación del servicio postal en Río Park, donde no se producen "avances reales".

El PSOE ya incluyó en las enmiendas a los presupuestos municipales de 2025 una partida específica para que el Ayuntamiento realizara un estudio demográfico actualizado de Río Park, paso imprescindible para poder implantar el servicio postal puerta a puerta. "Pero, a día de hoy, no han hecho absolutamente nada", ha señalado el portavoz socialista, Antonio Cachinero.

Densidad de población

Posteriormente, en junio, los socialistas insistieron en la necesidad de realizar el estudio demográfico, ya que la urbanización ha experimentado un aumento considerable en su densidad de población.

Los socialistas recalcan que la institución "ha sido clara: el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar y no puede mirar hacia otro lado. No se puede permitir que cientos de vecinos y vecinas de Río Park sigan sin recibir cartas, notificaciones o certificados en sus domicilios por falta de gestión política".

Por ello, el portavoz reclama que se cumplan las recomendaciones del Síndic "y se ejecute, de inmediato, el estudio demográfico y las gestiones necesarias con Correos. Río Park tiene derecho a los mismos servicios que el resto del municipio".