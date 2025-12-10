La petición de la comunidad musulmana de San Vicente para el cementerio

Unos 120.000 musulmanes habitan en la provincia de Alicante, una cifra que contrasta con los pocos lugares de enterramiento con los que cuenta esta comunidad. En los últimos años, son varias las peticiones para tener un espacio para poder enterrar a sus difuntos.

En la comarca, la comunidad musulmana de San Vicente del Raspeig ha solicitado al Ayuntamiento tener un lugar específico en el cementerio, acorde con sus tradiciones. Quienes practican el Islam siguen unos ritos funerarios diferentes a los católicos, ya que tienen prohibida la cremación y el enterramiento en nichos. Los cuerpos descansan en contacto directo con la tierra, tal como marca la tradición, sin ataúd con fosas tapadas con hormigón, y orientados hacia La Meca.

El gobierno local de PP y Vox ha mantenido reuniones con representantes de la comunidad musulmana en el municipio para abordar esta cuestión. El problema básicamente es que el camposanto "no está preparado" para hacer los rituales precisos para quienes profesan la religión islámica, según reconoció el concejal de Cementerio, Antonio Díaz (PP), en el último pleno a preguntas del PSOE.

Problemas

Los obstáculos son tres: el cementerio no reúne las condiciones sanitarias, es necesaria una modificación de la ordenanza y carece de un espacio adecuado para este tipo de enterramientos.

En cualquier caso, el concejal no cierra la puerta: "La comunidad musulmana está creciendo el municipio, no es una oposición a estos enterramientos, pero materialmente ahora es imposible, es un problema que tendremos que atender con las debidas condiciones sanitarias y una modificación de la ordenanza".

Díaz ha recordado los problemas añadidos a los que se enfrenta San Vicente porque el cementerio es de hace casi cien años, del año 1928, y las primeras concesiones fueron por 99 años.

A preguntas de INFORMACIÓN, el concejal del área sostiene que lo primero que hay que hacer es estudiar las posibilidades de un futuro crecimiento y, para ello, es necesario modificar la ordenanza y ajustarla a la normativa vigente, tanto a nivel de comunidad autónoma como estatal. También hay que elaborar un proyecto técnico que es nuevo para nosotros porque se requiere un tratamiento diferente por el tipo de enterramiento solicitado.

"Hemos empezado por lo primero, que es hablar y empezar a buscar soluciones, pero hay que entender que esto requiere de unos plazos y de unos estudios que hay que seguir estrictamente por la complejidad del proceso", recalca Díaz.

Alicante y Elche

En Alicante, el gobierno de Luis Barcala (PP) dio luz verde hace unas semanas a una modificación técnica del proyecto de ampliación del cementerio municipal, que permite adaptar el diseño de la nueva zona funeraria a las necesidades reales detectadas, especialmente en lo relativo a los enterramientos de rito musulmán y a la vegetación prevista en el recinto.

Tras consultar a la comunidad islámica, ha acordado eliminar la tapa superior incluida en el diseño de las sepulturas prefabricadas, una solución más respetuosa con sus prácticas funerarias. El resto de la estructura se mantiene invariable, sin afectar al coste ni a los plazos de obra.

En Elche, el Ayuntamiento, gobernado también por PP y Vox, rechazó en verano que la ampliación del camposanto incluyera parcelas dedicadas en exclusiva para el enterramiento de musulmanes.

El bipartito trasladó que dar esa exclusividad a una confesión afectaría a la ampliación del camposanto y a la necesidad urgente que hay de construir nichos, después de que se hayan dado casos incluso de vecinos que después de estar toda la vida pagando una prima al seguro para la sepultura se encuentran, tras el fallecimiento del familiar, con que no hay espacio.