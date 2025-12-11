La reclamación de Aigües sobre la planta de basuras de El Campello tras las quejas vecinales

Aigües ha dado un paso más en torno a la planta de basuras de El Campello. El pleno ha aprobado una moción por la que solicita "mayor transparencia y controles rigurosos" tanto al Consorcio Mare, propietario de la instalación, como a la Generalitat.

El motivo no es otro que en los últimos años está generando "numerosas molestias y preocupaciones" entre la población aigüera por lo que consideran que son malos olores provenientes del complejo.

El PSOE, que gobierna en mayoría, presentó la propuesta en la sesión plenaria celebrada este martes y fue aprobada con los votos también a favor de la plataforma Aigües Viu, mientras que el PP se abstuvo.

El alcalde, Emilio Solbes, ha expresado su satisfacción por el hecho de que haya salido adelante la moción. "Lo único que pedimos es transparencia y claridad para poder responder a las denuncias de nuestros vecinos", ha explicado.

Asimismo, ha asegurado que quieren tener la certeza de que el aire que respiran "no nos está perjudicando, nuestros vecinos merecen información, garantías y tranquilidad".

Reunión con ecologistas y afectados

Hace menos de un mes, el regidor se reunió con Ecologistas en Acción y con la Asociación de Afectados por el Vertedero de El Campello, que lleva más de 15 años luchando para que se reduzcan los malos olores.

Durante el encuentro, los representantes de los dos colectivos trasladaron la preocupación existente y le han puesto al día "sobre los numerosos problemas" que dicen que genera el vertedero.

No es esta la única moción de un municipio sobre el vertedero: en el último pleno de El Campello se aprobó también una propuesta del PSOE que insta al Consorcio Mare, y a la Conselleria de Medio Ambiente a promover y financiar una auditoría técnica independiente sobre el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental integrada y de las mejores técnicas disponibles aplicables a la planta de basuras.

El texto aprobado incluye una evaluación de impacto en la salud que analice los compuestos orgánicos volátiles y la instalación urgente de una estación fija de medición de calidad del aire que ofrezca datos públicos y en tiempo real. El propio alcalde de Aigües acudió a la sesión plenaria para apoyar la moción.

El Consorcio Mare es la entidad responsable de la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa y de El Campello, donde está ubicada la planta.

RPT

Otro de los puntos significativos que se aprobaron el pleno, en este caso con unanimidad de los grupos municipales, fue la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal del Ayuntamiento.

Este acuerdo llega tras un proceso de negociación "prolongado y constructivo" entre trabajadores, representantes sindicales y responsables políticos, explica el primer edil socialista.

Todas las partes han valorado "muy positivamente" el resultado, "alcanzado desde el diálogo y el consenso y pensando siempre" en mejorar el funcionamiento de la administración local, ha recalcado.