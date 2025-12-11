¿En cuántos habitantes ha crecido San Vicente en un año: 13, 130 ó 1.300? La cifra es inesperada

San Vicente del Raspeig, ciudad universitaria, segundo municipio en población de la comarca de L'Alacantí tras la capital y... se estanca en número de habitantes.

La localidad ha ganado únicamente trece vecinos en el último año, la cifra de crecimiento más baja en casi treinta años, con la excepción de 2020, con la pandemia del covid.

Los datos, a fecha de 1 de enero de 2025 y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de confirmar, muestran que San Vicente cuenta con 60.428 censados, por los 60.415 del año anterior.

Es la localidad de los cuatro grandes de la comarca que menos crece en habitantes, ya que El Campello, Mutxamel y Sant Joan sí mantienen un aumento poblacional regular.

El hecho de que esté ubicada allí la Universidad de Alicante no genera un incremento, algo que sí está ocurriendo en Alcoy, que tiene el campus de la Universidad Politécnica de València y que ha registrado la cifra más alta de los últimos 17 años, con un total de 61.613 habitantes.

De hecho, la capital de L'Alcoià ha recuperado la sexta plaza como ciudad más poblada de la provincia, posición que le había arrebatado San Vicente.

El gobierno local de PP y Vox asegura que, con la información del INE, el municipio ha mantenido un crecimiento "sostenido y constante" en los últimos años, "sin grandes altibajos, unos años mayor y otros más comedido", según fuentes municipales.

Municipio 2025 2024 2023 2022 2021 San Vicente del Raspeig 60.428 60.415 59.964 59.257 58.925 El Campello 31.567 30.759 30.158 29.543 29.106 Mutxamel 28.689 27.817 27.075 26.278 25.798 Sant Joan d'Alacant 26.772 25.833 25.244 24.473 24.354

Estos datos, sin embargo, "no reflejan la realidad" de un municipio en el que existe una población no empadronada que calcula que puede estar en torno a 12.000 personas, entre los estudiantes de la Universidad de Alicante y otros residentes no censados, añaden.

El equipo de gobierno sanvicentero reconoce que existe un problema generalizado por la escasez de vivienda, que achaca a los "muchos años de inacción" por parte de la Generalitat y el anterior gobierno local de izquierdas.

Por ello, recalcan que están trabajando para revertir esa situación con el impulso directo de 170 viviendas sociales de promoción pública que verán la luz a partir del próximo año.

Alquiler asequible

Así, hay dos edificios con 40 viviendas de alquiler asequible en la calle de la Huerta que está en ejecución y se prevé terminarlos en 2026/27, a lo que se suma la adjudicación de 43 VPO de la calle Pizarro esquina con Bautista Aznar y que se van a sacar a concurso las cuatro parcelas situadas en diferentes barrios de la ciudad, con aproximadamente 87 viviendas protegidas.

Además, se está estudiando construir entre 50-60 inmuebles protegidos en un solar de 1.300 metros de propiedad municipal, con lo que "en total serán unas 230 de promoción pública que podrían terminarse en los próximos tres años.

El equipo de gobierno recuerda que San Vicente tiene cinco nuevos planes parciales en curso con los que se prevé superar las 2.000 viviendas sociales en los próximos años con fórmulas de promoción pública y privada.

La oposición focaliza el problema en el aumento de impuestos, la falta de servicios y el problema habitacional

Pero la oposición no solo no comparte estas impresiones, sino que tiene focalizado el problema: el aumento de impuestos, con el tasazo de la basura que se ha duplicado, y la falta de una política clara de solventar el problema habitacional.

El PSOE lamenta que San Vicente es uno de los municipios más tensionados con el problema de vivienda de toda la provincia y ha visto desde 2023 "mermados sus servicios", especialmente los de mantenimiento y la limpieza, a lo que se une la subida de la tasa de residuos y los elevados precios de alquiler y venta de vivienda.

Estos factores, para los socialistas, han provocado que la ciudad se haya estancado en el crecimiento poblacional y retrocedido en el ranking provincial. "Se están cerrando comercios y de nada sirve tener el presupuesto municipal más alto de la historia si no se traslada en una mejora sustancial de los servicios", explica su portavoz, Asun París, que reprocha que lamenta que San Vicente se ha convertido en una ciudad "menos atractiva".

Evolución de la población / INFORMACIÓN

Por su parte, Esquerra Unida-Podem incide en que el frenazo en el crecimiento poblacional puede deberse, principalmente, a factores relacionados con la vivienda: escasez de obra nueva, alquileres cada vez más caros y menos oferta para familias jóvenes, "lo que provoca que lleguen menos residentes y que algunas familias se trasladen a municipios más económicos".

También influye, dice el portavoz, Alberto Beviá, el menor empadronamiento de estudiantes, la competencia de municipios cercanos con precios más bajos y nuevas promociones y posibles ajustes estadísticos del INE durante este ejercicio que hagan que este descenso sea coyuntural.

La formación cree que se tendría que analizar el saldo migratorio dentro del municipio y no descarta los problemas en servicios municipales como limpieza o movilidad o la sobrecarga en colegios o centros de salud.

Zona tensionada

Beviá recuerda que en el pleno de abril de 2024 presentaron una moción sobre vivienda donde solicitaron que se iniciarán los trámites para declarar San Vicente zona tensionada, pero el gobierno local tumbó la propuesta.

Por último, Compromís apuesta por un municipio "con personalidad e identidad", que no sea "una simple ciudad dormitorio de Alicante". La portavoz, Maribel Morera, considera que "sin servicios, sin dotaciones y con una gran dificultad" para el acceso a la vivienda por parte de los sanvicenteros, "difícilmente podrá crecer cualitativa y cuantitativamente".

Por ello, el objetivo es lograr que sea percibida como una localidad "con atractivo y encanto" pero también con "calidad de vida y justa" en cuanto a tasas y contribuciones.