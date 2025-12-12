Hacienda desbloquea la millonaria contrata de basura de San Vicente

Hacienda despeja de forma definitiva el camino para que el nuevo servicio de limpieza y basura de San Vicente del Raspeig se ponga en marcha. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio, ha rechazado el recurso que presentó una empresa tras la adjudicación del millonario contrato.

La mercantil Prezero se hizo con el servicio por 84,9 millones de euros por un periodo de diez años en un proceso en el que participaron ocho compañías y donde los técnicos consideraron que la ganadora presentó la mejor oferta en relación calidad/precio.

El Ayuntamiento aprobó el 8 de septiembre en el pleno la adjudicación, la cifra más alta de su historia, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra de los concejales de Esquerra Unida-Unides Podem y de Compromís.

La unión temporal de empresas Eco Actrins SLU y STV Gestión SL, que quedó en segunda posición, entendía que se habían cometido una serie de irregularidades, por lo que pidió al Tribunal Central que declarase la nulidad del proceso de licitación.

Pues bien, el organismo acaba de decidir que desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo plenario y levanta la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación.

Dos informes

La ute denunciaba que los servicios técnicos municipales emitieron un primer informe que luego "pretendió ser suplido" por otro, pero el Tribunal Central es categórico: el segundo informe "no modificó las puntuaciones asignadas" a las empresas licitadoras en los criterios sujetos a juicios de valor.

De hecho, recalca que solamente se llevó a cabo una ampliación de la justificación de las puntaciones ya hechas públicas, atendiendo la solicitud que había formulado una de las empresas licitadoras.

Las empresas que recurrieron la adjudicación consideraban también nulo el segundo informe porque entendían que incorporaba nuevas metodologías de valoración y aspectos valorables no previstos en los pliegos.

Es una muy buena noticia, muy necesaria para el municipio, y se demuestra que las cosas se hicieron correctamente Pachi Pascual (PP) — Alcalde de San Vicente del Raspeig

Pero tampoco aquí el Tribunal Central considera que se haya introducido ningún criterio de adjudicación diferente de los previstos de forma explícita en el pliego, sino que únicamente se ha utilizado una metodología de valoración que toma en consideración la comparación entre las proposiciones presentadas por los distintos licitadores: "Es un ejercicio razonable de la discrecionalidad técnica para la valoración de las ofertas, sin que en modo alguno se aprecie la existencia de arbitrariedad o discriminación en su utilización".

El alcalde, Pachi Pascual, se ha mostrado satisfecho tras la resolución del Tribunal Central. "Es una muy buena noticia, muy necesaria para el municipio", ha explicado el regidor, que destaca que ha quedado demostrado "que las cosas se hicieron correctamente".

Servicio de basura de San Vicente / INFORMACIÓN

El primer edil (PP) ha reconocido la "enorme implicación y esfuerzo" realizado por trabajadores municipales tanto para preparar un contrato "con muchas mejoras y todas las garantías legales" como para adjudicarlo y hacer frente a la suspensión cautelar, que ha complicado la situación en los últimos meses, "pero, afortunadamente, ha tenido un final feliz para todos los ciudadanos, que somos los grandes beneficiados de este proceso".

Pascual también ha agradecido el trabajo de los empleados responsables de la recogida de residuos y limpieza de la ciudad, "que han hecho lo posible por dar un buen servicio a la ciudad y, en adelante, dispondrán de más recursos y mejor gestión para cumplir los estándares de calidad exigidos y de una mayor colaboración de la ciudadanía que esperamos lograr con las campañas de concienciación previstas".

El gobierno local reactiva la maquinaria y procederá en los próximos días a la formalización del contrato con Prezero, de modo que a principios de 2026 arrancará el nuevo servicio de limpieza y basura, que cuenta con una serie de mejoras.

Mejoras

Es el caso del aumento de la frecuencia del servicio de limpieza de zonas verdes, plazas y zonas ajardinadas a todos los domingos del año, así como el incremento del refuerzo de la limpieza de manchas en pavimentos en las ubicaciones de los contenedores, pasando de cinco meses a todo el año, sin coste para el Consistorio.

Otra de las mejoras introducidas corresponde al servicio de limpieza, con brigada multitarea en domingos y festivos en el turno de tarde, pasando de cuatro meses a todo el año, o el incremento de la bolsa de servicios extraordinarios, tanto de recogida de residuos como de limpieza viaria, o la construcción y servicio de recogida y mantenimiento de un punto verde, también sin coste para el Ayuntamiento.

El contrato de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos lleva prorrogado desde el año 2020 y va por su octava prórroga. La primera moratoria fue en junio de 2020 y, desde entonces, se han ido aprobando en junio y noviembre de 2021, en noviembre de 2022, en noviembre de 2023, en noviembre de 2024, en junio de 2025 y en noviembre de 2025. Se cierra así un largo y tortuoso proceso.