Las ayudas al comercio pinchan en San Vicente: la ridícula cantidad dada y el dinero sin repartir

Quince mil euros para apoyar al comercio local en San Vicente del Raspeig. Es la cantidad que el gobierno local de PP y Vox tenía presupuestada en una novedosa convocatoria de subvenciones, pero la realidad a veces es tozuda: se han quedado sobre la mesa más de 11.000 euros.

El motivo no ha sido otro que únicamente una entidad ha solicitado acceder a esta nueva línea de ayudas, han confirmado fuentes municipales. Tras examinar la documentación, se ha concedido el máximo importe justificado, cumpliendo estrictamente las bases de la convocatoria. Esto es, 3.656,77 euros.

"Nos hubiera gustado que se hubiera podido justificar mayor gasto por parte de las asociaciones para conceder todo el presupuesto destinado a estas ayudas", han asegurado las mismas fuentes.

Esta subvención se ha puesto en marcha por primera vez en cumplimiento del compromiso por parte del gobierno del PP y Vox con el comercio y la hostelería, cuya concejalía lleva el grupo de ultraderecha.

Ampliar las ayudas

"Esperamos que en próximos años se pueda conceder el 100% de las ayudas a las asociaciones, la intención de este gobierno es mantener, incluso ampliar, esta línea", añaden.

Para Esquerra Unida-Podem, en cambio, ha quedado en evidencia el "fracaso" de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones de comerciantes, que se ha demostrado "inútil, ineficaz y completamente desconectada de la realidad" del comercio local.

"Esto no es un trámite fallido: es un golpe directo al comercio del municipio", ha afirmado el portavoz de la coalición de izquierdas, Alberto Beviá.

Bases leoninas

El partido de la oposición asegura que las bases fueron redactadas "de espaldas" a las asociaciones y diseñadas de tal manera "que prácticamente impiden participar". Así, exigían justificar toda la actividad y presentar todas las facturas antes incluso de solicitar la ayuda, impedían cualquier subcontratación, imponían una carga documental excesiva y limitaban los plazos de ejecución y justificación.

Esquerra Unida-Podem considera que esta situación "ha frustrado el objetivo de dinamizar el comercio local y apoyar a nuestros comerciantes, especialmente en un momento de dificultades económicas".

Por ello, en el próximo pleno pedirá al equipo de gobierno la revisión completa de las bases, para hacerlas accesibles y adaptadas a la realidad del tejido comercial, la creación de nuevas modalidades y que valorar la implantación de una subvención nominativa, que garantice la continuidad de las acciones de dinamización sin someterlas a procesos burocráticos inviables.

"San Vicente no puede permitirse perder más recursos destinados al comercio por culpa de una convocatoria difícil de cumplir", ha reprochado Beviá.