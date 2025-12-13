Arranca la operación asfalto en el casco urbano de El Campello en plena campaña de Navidad. Una serie de calles muy transitadas del municipio serán asfaltadas entre el lunes 15 y el viernes 19, dentro del operativo por las obras de renovación y mejora de la red de saneamiento.

La intervención comenzará el lunes en la calle Almadrava, concretamente el tramo entre las calles Los Almendros y San Bartolomé, mientras que el día siguiente las máquinas seguirán avanzando hasta La Illeta y calle San Francisco.

Los días 17 y 18 se asfaltarán los viales San Bartolomé, La Mar y avenida de la Estación y de ahí se llegará a la calle Vicente Gomis Ramos, hasta el día 19, cuando la dirección técnica de la empresa que ejecuta las obras calcula que finalizará esta fase del proyecto.

El operativo implica la movilización de los departamentos de Tráfico y Seguridad Vial del Ayuntamiento, a cargo del concejal Rafa Galvañ. Además de anunciar a los vecinos la eventualidad, estarán muy pendientes del desarrollo de las obras, manteniendo la "estrecha colaboración y buena coordinación" mantenida hasta la fecha para el desarrollo de los trabajos.

Desvío de tráfico

"Toda obra en zona residencial provoca molestias, por lo que pedimos disculpas anticipadas a los residentes de estas calles, que verán alterada su rutina diaria con cortes de calles y desvío del tráfico rodado", adelanta el concejal de Infraestructura Urbana, Cristian Palomares, en quien recayó la coordinación de la obra, que añade que tras el asfaltado se acometerá el pintado de los viales.

Por su parte, el alcalde, Juanjo Berenguer, ha destacado que se trata de los últimos trabajos de una "importantísima" inversión, "absolutamente necesaria para poner fin a los vertidos que tantos quebraderos de cabeza han causado a los vecinos en las últimas dos décadas".

Obras de asfalto en la calle San Francisco, hace unos meses / INFORMACIÓN

Más adelante le tocará el turno a la zona norte, donde también serán asfaltadas todas las calles que han sido objeto de obras de canalización.

El asfaltado comienza tras 18 meses de trabajos en los que se han invertido más de ocho millones de euros, de los que la Generalitat ha hecho frente al 90%, y el Ayuntamiento de El Campello ha aportado el 10% restante.

Los trabajos se han alargado más allá de los quince meses anunciados porque, como se esperaba, conforme avanzaban las máquinas han surgido imprevistos a los que ha habido que hacer frente, como tuberías que se han tenido que reponer íntegramente sin estar contempladas en el proyecto inicial.

Vertido de fecales

La megaactuación empezó a finales de mayo de 2024, a cargo de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), y con ella se pone solución definitiva a una preocupante situación que provocaba episodios de roturas de tuberías y estaciones de bombeo que conllevaban vertidos de aguas fecales en la zona norte, ante la incapacidad para asumir el trabajo de la antigua red de saneamiento, obsoleta e insuficiente.

El proyecto consiste en la canalización y elevación de las aguas residuales del municipio hasta la depuradora mediante la construcción de impulsiones por colector y de ocho estaciones de bombeo, además de la reforma de otras tres estaciones.

Las obras han afectado tanto a la zona norte como al casco urbano del municipio, y concluirán con el asfaltado de todas las calles que han sido levantadas para renovar tuberías y construir las estaciones de bombeo y sus necesarias conducciones hasta el centro urbano para, desde allí, ser transportadas las aguas hasta la depuradora de Alicante Norte.