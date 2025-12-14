La llamada de atención del Belén de El Campello sobre el rico (y deteriorado) patrimonio: de Villa Marco al Convent

Los Reyes Magos, el Nacimiento, pozos, huertos, palmeras, río, barcas,... son piezas y elementos decorativos en los belenes que se realizan y se montan en estas fechas navideñas.

Los belenistas no están ajenos a la realidad, al día a día, y un ejemplo ha sido en Alicante, donde el colectivo ha reflejado una escena que refleja uno de los mayores problemas sociales: la crisis de la vivienda.

Instalado en el hall del Ayuntamiento de Alicante, han recreado un pueblo con calles, viviendas y un pesebre y entre las escenas destaca una particularmente significativa: la Virgen María y San José en busca de alojamiento.

En El Campello, por su parte, la agrupación del municipio se ha centrado este año en una de las problemáticas que arrastra la localidad en los últimos años: el mal estado de conservación del patrimonio arqueológico y cultural.

Vecinos contemplan el Monumento al Pescador , una de las escenas del Belén de El Campello / INFORMACIÓN

Así, la Asociación Belén Municipal campellera ha reproducido Villa Marco, la Torre de la Illeta, la Noria de los Gitanos, el yacimiento de la Illeta dels Banyets, el Monumento al Pescador, el Convent dels Mercedaris, la Torre de Reixes, el antiguo cementerio, ... no se ha dejado nada en el tintero, hasta Ca Terol, la finca propiedad de la familia Altamira ya desaparecida.

Son reproducciones porque hay muchos bienes que están seriamente dañados y el colectivo ha querido hacer una llamada de atención sobre la situación de estos elementos. "Hemos innovado este año, somos conocedores de cómo está el patrimonio, que se ha deteriorado bastante, y reivindicamos su importancia", explica su presidente, Francisco "Paqui" Climent.

Toque de atención

El colectivo deja claro que huye de críticas políticas porque el patrimonio "es de todos, de los que mandan y los que no, es como un toque de atención, la cultura del pueblo tiene que existir y los vecinos ver que el patrimonio está un poco abandonado y tomar conciencia".

El proceso de elaboración ha sido arduo y los miembros de la asociación, 16 personas, se pusieron a trabajar a primeros de año, un día a la semana, todos los jueves, durante unas tres horas. En las últimas semanas, después de los Moros y Cristianos de octubre, intensificaron el trabajo todas las tardes.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Villa Marco, la Torre de la Illeta, la Noria de los Gitanos y el cartel del Belén / INFORMACIÓN

"Nos ha costado mucho, pero hemos quedado muy satisfechos porque se reflejan los elementos patrimoniales", afirma Climent, que destaca los adornos sobre los portales, las rejas o los balcones de Villa Marco, "todo está reproducido".

También la escena del Nacimiento, que está en el Convent dels Mercedaris, donde dentro está representado un altar, a cuyo pie está la Virgen María acostada, San José y Jesús durmiendo. El inmueble, levantado a finales del siglo XVIII, presenta en la actualidad un estado ruinoso y sufrió el desmoronamiento de un punto y parte de la cúpula.

En algunos casos, han tenido que consultar imágenes sobre los inmuebles patrimoniales, para lo cual han aprovechado que trabajan en la propia biblioteca municipal: "Cuando teníamos alguna duda, íbamos al bibliotecario y le preguntábamos, nos sacaba libros, nos ha sido de ayuda".

El Belén, cómo no, tiene el título acorde con el tema, "Salvemos nuestro patrimonio", y se inauguró hace unos días en el hall de la biblioteca municipal. "Hay muchos elementos por los suelos, pero esperamos verlos restaurados algún día", explica el presidente.