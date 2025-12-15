El Campello no tiene bono comercio, pero halla la manera de intentar compensarlo: atento si ves una gran bola de Navidad

No hay bono comercio en El Campello, pero el Ayuntamiento tiene la fórmula para intentar compensar esta carestía. La concejalía de Comercio ha activado una nueva campaña para incentivar las compras en el comercio local durante estas fiestas navideñas, en las que se multiplican los regalos a familiares y amigos y las economías familiares se disponen a hacer un esfuerzo para que sean unas fiestas inolvidables.

El mes pasado lanzó la campaña "Rasca y gana", con miles de premios para repartir entre quienes realizasen alguna compra en comercios del municipio.

Ahora es el turno de "¡Comprar en El Campello tiene premio!", el título de la iniciativa especial para dinamizar el comercio local y animar las calles del municipio durante estas fechas tan señaladas.

Regalos

Una gran bola de Navidad transparente, instalada sobre una plataforma móvil y transportada por un vehículo, recorrerá distintos puntos de la localidad. Las personas que realicen compras superiores a 10 euros en los comercios de El Campello podrán participar y optar a un regalo, fomentando así el consumo en los establecimientos locales.

La gan bola de Navidad estará fija en los siguientes puntos:

Miércoles 17 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas: Calle Generalitat

Sábado 20 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas: Avenida de Alicante

Martes 23 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas: Avenida San Bartolomé

Martes 23 de diciembre, de 17:00 a 21:00 horas: Plaza Canalejas

Viernes 26 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas: Avenida Germanías

Domingo 28 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas: Calle Sant Vicent.

El dispositivo se irá moviendo en los siguientes puntos y días:

13 de diciembre – Alrededores de la Plaza Canalejas

21 de diciembre – Alrededores de la Plaza de la Constitución

24 de diciembre – Alrededores de la Plaza Canalejas

Además, de forma complementaria, la concejalía que dirige Marisa Navarro ha desarrollado otra acción navideña dirigida al comercio local, consistente en la entrega de una guirnalda con muérdago para la decoración de la entrada de los establecimientos participantes.

Bolsa con guirnaldas con muérdago / INFORMACIÓN

Un total de 174 comercios de El Campello han solicitado esta decoración, que ha sido repartida durante este fin de semana, contribuyendo a crear un ambiente navideño en las zonas comerciales del municipio.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de El Campello "reafirma su compromiso" con el comercio local, "impulsando la actividad económica y reforzando el atractivo" del municipio durante la campaña navideña, explican fuentes municipales.