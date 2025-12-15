Detenidos en San Vicente: uno desnudo por la calle persiguiendo a menores y otro con dos cuchillos en un local de apuestas

La Policía Local de San Vicente del Raspeig ha detenido una persona por exhibicionismo en vía pública y atentado contra agentes de la autoridad y a otra a la que se le han incautado dos cuchillos con los que, presuntamente, había amenazado e intentado agredir a un tercero.

El primero de los hechos tuvo lugar el viernes 12, cuando la Policía Local recibió varias llamadas alertando de la existencia de una persona en la calle Pintor Sorolla, dirección calle Juan Ramón Jiménez, que llevaba entre sus manos dos cuchillos y que se metió en un local de apuestas de la zona, según fuentes municipales.

Al llegar al lugar y tras una serie de averiguaciones, los agentes procedieron a la detención de un varón que, momentos antes, había intentado agredir a otro que también se encontraba en las mismas instalaciones. El detenido intentó esconder los cuchillos, pero los agentes localizaron las armas blancas tras diversas pesquisas.

Desnudo

El segundo incidente del fin de semana se produjo el sábado, día 13 de diciembre, sobre las 19:43 horas, cuando se recibió una llamada en la Comisaría en la que se alertaba de la presencia de un hombre que corría desnudo detrás de unos menores de edad por las inmediaciones de la calle Villafranqueza.

Efectivos de se desplazaron de inmediato en el lugar, donde localizaron al varón que, tras percatarse de la presencia policial, intentó huir y derribó a un agente. Tras un forcejeo, el otro policía presente consiguió reducir al hombre, según las mismas fuentes.

El detenido, que mantuvo su negativa a vestirse, fue trasladado a dependencias policiales. Tras el arresto, los agentes tuvieron que ser tratados por lesiones de carácter leve. La Policía Local ha realizado en ambos casos las oportunas diligencias para la posterior puesta a disposición judicial del acusado.

Estafa

Además, alerta a la población de que se han detectado llamadas fraudulentas en nombre de este cuerpo solicitando colaboración económica con el pretexto de realizar publicidad o colaborar en una publicación corporativa.

El Ayuntamiento de San Vicente y la Policía pide a todos los ciudadanos que rechacen esta propuesta, ya que se trata de un intento de estafa que en nada tiene que ver con la institución ni con el cuerpo de seguridad local. Se ruega a los afectados que avisen con inmediatez si reciben una llamada de esta naturaleza a través del teléfono de la comisaría 965 67 50 40.