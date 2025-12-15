Homenaje sorpresa en El Campello al mito de la pelota valenciana Martines

El Club de Pilota Valenciana del Campello ha tributado un homenaje sorpresa a su buque insignia, Josep A. Martínez quien, a sus 56 años y después de cuatro décadas pisando las calles del mundo entero, ha decido colgar la "faixa roja" de campeón, aunque continúe ligado a otras facetas del deporte nacional.

Poco se imaginaba el pelotari Martines, recién terminada la asamblea general de la veterana asociación deportiva celebrada el sábado, que aquellos festivos sones de "La manta al coll", que la dolçaina i el tabalet pregonaban en la calle, eran en su honor.

La entrada en el local de la numerosa y variopinta comitiva, encabezada por su esposa Pilar Giménez, su hijo Pasqual y su hermana Finita, no hicieron sino aumentar su confusión, al tiempo que la extrañeza y el desconcierto quedaban reflejados en su perplejo semblante.

-"Però, això que és?", preguntó una y otra vez en voz alta, no dando crédito a lo que estaba sucediendo a su alrededor.

La respuesta era bien sencilla: un homenaje sorpresa que el club, familiares y allegados tributaban a esta leyenda viva de la pilota valenciana, después de 40 años engrandeciendo nuestro ancestral y genuino juego, como destacó Vicent García Soler, presidente de la entidad manomanística.

El homenajeado, con familiares y amigos / Club Pilota Valenciana del Campello

García Soler realizó una completa semblanza de su carrera deportiva, iniciada en 1992, como jugador de la selección nacional de pelota mano, que fue deporte de exhibición en las Olimpiadas de Barcelona.

- "Le rendimos tributo al jugador de nuestro deporte autóctono que más títulos posee de la historia, entorchados que comenzaron en 1998, con el primer campeonato del Mundo de Pelota a mano, al que se unieron los del 2000, 2002, 2004 y 2017. También ha conquistado los campeonatos de Europa, en la misma modalidad, correspondientes a las ediciones 1999, 2001, 2003, 2007 y 2018".

Antorcha olímpica

Definido, acertadamente, como vehemente y "cabota", Martines inicia su historial siendo portador de la antorcha olímpica a su paso por El Campello y tiene en su haber nada menos que 13 títulos de Liga, nueve de ellos logrados con equipo de El Campello.

También ha tenido el honor de colgar en sus vitrinas dos trofeos de Champions League de Europe de Jeu de paume, la Copa Circuit (antigua La Bolata), la Copa Generalitat Valenciana y un sinfín de galardones individuales y colectivos de ámbito nacional e internacional, entre los que cabe destacar que, en el año 2000, el Ayuntamiento de El Campello denominó el trinquet municipal como Josep A. Martínez Asensi.

-"Si a ello añadimos que ha sido Mejor saque del Mundo, en 1998 y 2000, y designado Mejor deportista provincial, en otras dos ocasiones, podemos asegurar, sin duda ninguna, que nuestro Martines, come en la misma mesa que leyendas de la pilota, como Genovés o Rovellet, porque su trayectoria así lo demuestra, concluyó, exultante, Vicent "Verga".

Martines, que avergonzado confesaba su candidez ante todo cuanto se había gestado a su espalda, con voz entrecortada y visiblemente emocionado, agradeció tan inesperado honor.

El pasillo, un trinquet

Evocó sus inicios, cuando imaginaba que el pasillo de casa era un trinquet y cómo su madre se encargaba, no muy "pacíficamente", de devolverle a la cruda realidad, cada vez que rompía algún cristal.

Posteriormente, habló de su toma de contacto con la calle y del "veneno" que inocula el juego de pelota, pócima agridulce que siempre mantendrá en sus venas, porque no existe remedio que lo pueda curar.

También recordó la vorágine de codearse con la élite de la pelota valenciana, con el legendario Genovés al frente, y las partidas de exhibición en las calles de Barcelona, cuando la Olimpiada 92, contando tan sólo con 22 años.

Y de cómo empezó a escalar peldaños en la modalidad reina, hasta convertirse en un baluarte inexpugnable del juego de llargues y ser el único pilotari que ha logrado la totalidad de títulos oficiales de este ancestral deporte manomanístico.

Ahora, a los 56 años y tras cuatro décadas dedicadas en cuerpo y alma a la pelota, ha llegado el momento de pasar el testigo a las nuevas generaciones, de las que ha sido maestro y tutor, y continuar su labor pedagógica, con la satisfacción del "deber cumplido", explicó.

Retirada definitiva

No obstante las dudas de algunos veteranos, especulando sobre su continuidad una vez superado el "periodo de duelo" y ahora que El Campello ha retornado a la máxima categoría, su esposa se encargó de disipar cualquier incógnita.

-"Hace treinta tres años que nos casamos y ya es hora de que la familia sea la destinataria de su tiempo libre", concretó contundente Pilar Giménez.

Una paella de hermandad para el medio centenar de comensales que le acompañaron en su despedida puso el colofón a una jornada inolvidable para el legendario Martines.