La medida de calado en Mutxamel que afecta a la plantilla municipal

El Ayuntamiento de Mutxamel ha dado un paso decisivo en la modernización y fortalecimiento de su administración local con la aprobación de la carrera profesional y una importante modificación de la plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Estas medidas suponen un "avance significativo" tanto para el personal municipal como para la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, explican fuentes municipales.

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto del equipo de gobierno del PP, dentro de una estrategia clara de modernización y simplificación de la administración municipal. Un proceso que ha requerido un intenso trabajo técnico y organizativo por parte de la concejalía de Recursos Humanos y del Servicio de Recursos Humanos.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha destacado que la aprobación de la carrera profesional es el resultado de un trabajo "planificado y sostenido" del equipo de gobierno y recuerda que en 2023 se aprobó la modificación de la RPT, con el objetivo de avanzar hacia una administración "más moderna, ágil y eficiente".

Motivación

García Berenguer ha subrayado además la importancia de la motivación del personal municipal: "Con la implantación de la carrera profesional damos respuesta a una reivindicación histórica de los representantes del funcionariado y, al mismo tiempo, apostamos por motivar a nuestros trabajadores, fomentando su formación continua para poder atender mejor los retos de la modernización que ya estamos implantando, tanto en el ámbito del personal como en el sistema informático municipal".

La carrera profesional se concibe como una herramienta clave para impulsar el desarrollo profesional, reconocer el esfuerzo y la dedicación del personal municipal y mejorar la calidad del servicio público.

A pesar de la complejidad y carga de trabajo que ha supuesto su implantación, el Ayuntamiento de Mutxamel reafirma su compromiso con la formación, el progreso y el reconocimiento interno.

En paralelo, la modificación de la plantilla y la RPT incluye actuaciones relevantes como la creación de una plaza de arquitecto para reforzar el área de Urbanismo, así como la incorporación de una trabajadora social y un psicólogo al SASEM, fortaleciendo los Servicios Sociales, un área estratégica para la atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Complementos y funciones

La reorganización contempla también medidas de mejora interna, como la progresiva reclasificación de las plazas de auxiliar administrativo a administrativo, adaptando la estructura profesional a la realidad de las funciones desempeñadas, y el abono de la uniformidad a través del complemento específico, garantizando un sistema más justo y homogéneo.

La concejala de Recursos Humanos, Lara Llorca Conca, ha subrayado que, con estas decisiones, el Ayuntamiento consolida una administración "más moderna, eficiente y equitativa, reafirmando su compromiso con el reconocimiento del esfuerzo de su plantilla y con la mejora continua de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía".