El gobierno local de San Vicente tumba todas las alegaciones a la tasa de terrazas

Otra vez pasa el rodillo. El gobierno local de San Vicente del Raspeig ha tumbado todas las alegaciones presentadas a la ordenanza fiscal de veladores, que regula el precio de las mesas y sillas.

No es la primera vez, ya pasó lo mismo hace un año, en ese caso con la tasa de basuras, cuando PP y Vox rechazaron también los recursos, un total de 71, lo que supuso un incremento de media del recibo del 98%.

La denegación de las alegaciones supone un varapalo para los hosteleros del municipio, ya que la tasa establece que los establecimientos que pongan mesas y sillas en las terrazas en una calle de primera categoría, aunque verán reducido el recibo un 7% respecto a 2019, pagarán 400 euros más que en Alicante: 1.409 euros frente a 998 euros.

La Asociación de Empresarios y Hosteleros, cuando presentó los recursos, defendía que estos eran "de sentido común" y dejaba claro que no podían "aceptar pagar las terrazas más caras de la provincia, que no estamos en Maisonnave o en Callao de Madrid".

No solo los hosteleros, también comerciantes, ciudadanos particulares, PSOE y EU-Podem alegaron para que, entre otras, la ordenanza introdujera bonificaciones en las que se tenga en cuenta la antigüedad del establecimiento, a aquellos locales que vayan a tener ocupación a largo plazo o por temporada baja.

En total, se presentaron una quincena de documentos registrados por la sede del Ayuntamiento, los cuales incorporaban numerosas propuestas con el objetivo de rebajar la tasa un 50% y que el texto incorporara un mecanismo de bonificación por obras que puedan afectar a las mismas terrazas.

El equipo de gobierno estudia "futuras reducciones" y se compromete a analizar, junto a los empresarios, medidas favorables y actuaciones de apoyo al sector

El alcalde, Pachi Pascual (PP), y la concejal de Gestión Tributaria, Isabel Domínguez (Vox), se reunieron la semana pasada con representantes del sector hostelero para informarles, de primera mano, de los resultados del proceso de alegaciones que, tras ser evaluadas, han sido rechazadas por motivos técnicos, explican fuentes municipales.

Pascual ha anunciado la intención del equipo de gobierno de "estudiar futuras reducciones" sobre la tasa de veladores, en el marco de la ordenanza y de los criterios técnicos y legales preceptivos.

El primer edil se ha comprometido, además, a analizar, junto a los empresarios, la puesta en marcha de medidas favorables para el sector, así como actuaciones de apoyo, según las mismas fuentes.

No es gestión, es despotismo; no es gobernar, es imponer; es una ordenanza elaborada sin contar con los hosteleros Asun París — Portavoz del PSOE

Por su parte, el PSOE ha cargado contra el equipo de gobierno de PP y Vox por tumbar todas las alegaciones presentadas. "No es gestión, es despotismo", ha reprochado la portavoz socialista, Asun París, que ha añadido que lo que han hecho "no es gobernar, es imponer; han activado el rodillo para tumbar, sin diálogo alguno, unas propuestas de sentido común que salían del propio corazón del sector hostelero".

Daño a los negocios

París sostiene que se trata de una ordenanza que se ha elaborado "sin contar" con los hosteleros, pues el sector "no conocía las cifras" y, pese a que los empresarios y negocios han mostrado públicamente su enfado, PP y Vox "no han tenido voluntad de alcanzar ningún acuerdo con ellos".

Asimismo, ha recordado que los socialistas se sentaron con el sector para elaborar una ordenanza "adecuada" a la situación socioeconómica de San Vicente y alcanzar "una cifra más justa".

Ediles del PSOE, en la reunión con representantes de los hosteleros / INFORMACIÓN

París lamenta que el alcalde "tampoco haya tenido en cuenta" las molestias que suponen las obras para las terrazas de los negocios. "Es de una lógica aplastante y de una justicia básica: si no puedes trabajar por culpa de una obra, no debes pagar por ese espacio", argumenta. "Al desestimar esta alegación, Pascual demuestra una falta de empatía absoluta. Están cobrando por un servicio que no se puede prestar. Es recaudar por recaudar, sin importar el daño al negocio familiar", añade.

Han optado por una postura cerrada que no entiende la importancia de adaptar la fiscalidad a circunstancias reales Alberto Beviá — Portavoz de EU-Podem

Por ello, sostiene que San Vicente no merece un gobierno "que se encierra en los despachos y tapa sus oídos ante el clamor de la calle. Lo hicieron con la tasa de basuras y lo repiten ahora con las terrazas. Gobiernan de espaldas a la gente".

Sin voluntad

Por su parte, Esquerra Unida-Podem ha tachado de "profundamente decepcionante" el rechazo a las alegaciones, indicativo de que "no hay verdadera voluntad" de escuchar ni apoyar a los hosteleros, quienes "sostienen gran parte de la vida económica y social" del municipio.

Recuerda que han desestimado propuestas como el factor de permanencia, bonificaciones en temporada baja, incentivos por sostenibilidad o reducciones por antigüedad en el negocio, lo que es "injusto y perjudicial" para el sector.

EU-Podem incide en que el argumento que utiliza el gobierno local para justificar que la ausencia de exenciones y bonificaciones está amparada en el principio de reserva de ley y que determinadas normas tributarias y que flexibilizaciones estacionales no serían "materia de una ordenanza fiscal", sino de la ordenanza reguladora de ocupación de dominio público, es una lectura "excesivamente rígida".

Reunión de los ediles de EU-Podem con los hosteleros / INFORMACIÓN

Precisamente, resalta que muchos ayuntamientos ejercen su competencia para modular tasas en función de criterios económicos y sociales sin vulnerar dicho principio. De hecho, otros ayuntamientos de la provincia de Alicante o de la Comunidad Valenciana han adoptado medidas de apoyo fiscal a la hostelería precisamente a través de bonificaciones de tasas de terrazas o medidas similares, "algo que aquí se ha negado sin una razón económica o social sólida".

Impacto social y económico

Por ello, el portavoz de la formación, Alberto Beviá, considera que rechazar las alegaciones "amparándose únicamente" en tecnicismos jurídicos o en una interpretación "excesivamente estricta" del principio de reserva de ley, sin valorar el impacto social y económico, "no es una excusa aceptable".

El Ayuntamiento, añade, tiene la "competencia y la responsabilidad" de modular sus tasas para equilibrar recaudación y apoyo a la actividad productiva, pero ha optado por una postura "cerrada que no entiende la importancia de adaptar la fiscalidad a circunstancias reales, ni reconoce que sin incentivos y compensaciones se está penalizando a las pequeñas y medianas empresas que generan empleo y dinamizan nuestros barrios".