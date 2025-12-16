Grupo de rescate de los bomberos de la provincia de Alicante: 20 años de desafío a lo imposible

El Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos ha cumplido 20 años, dos décadas en las que ha mostrado su profesionalidad en todo tipo de situaciones, desde barrancos hasta montañas, pasando por cuevas o mares.

La Diputación de Alicante ha organizado este martes un acto de reconocimiento a los cerca de 80 profesionales que desde el año 2005 han contribuido con su esfuerzo y dedicación al crecimiento y consolidación de esta unidad de élite.

Rigor, disciplina, solidaridad, compromiso y excelencia son algunos de los adjetivos que definen el trabajo de este grupo que, desde su creación hace veinte años, ha efectuado más de 3.700 intervenciones, de las que 1.741 han sido rescates en montaña.

Dedicación

"Gracias por la pasión, dedicación y entrega con la que durante todos estos años habéis servido a esta tierra. Vuestro esfuerzo incansable y vuestro compromiso ejemplar con esta provincia han contribuido de manera extraordinaria a engrandecer el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante", ha señalado el presidente de la institución, Toni Pérez, quien ha presidido junto al diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, esta jornada, celebrada en el Parque de San Vicente del Raspeig.

Foto de familia de los homenajeados, con el presidente de la Diputaicón, Toni Pérez, y el diputado de Emergencias / Alex Domínguez

En la actualidad, el GER está integrado por 24 profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos -el jefe del grupo, Mariano Caballero, un sargento y 22 rescatadores-, así como por personal sanitario -médicos y enfermeros-, y personal de vuelo de la empresa concesionaria de las aeronaves. El servicio cuenta con instalaciones propias en el Parque sanvicentero y con un helicóptero de rescate.

Todos los días

Operativa los 365 días del año, las 24 horas del día, la unidad ha ido evolucionando de manera constante a lo largo de estas dos décadas, incorporando nuevas técnicas, especialidades y recursos y consolidándose como un grupo de referencia tanto a nivel autonómico como nacional.

"Habéis estado, estáis y estaréis en los momentos más frágiles de nuestra provincia. En barrancos, montañas, cuevas, acantilados y mares que no admiten errores. Y también, aunque no se vea, en el miedo de quien espera ser encontrado o en la angustia de una familia. Habéis sido técnica, preparación y rigor, pero, sobre todo, habéis sido humanidad", ha manifestado el diputado.

Entre los reconocimientos entregados, destaca el de Cirilo Jareño Grande, impulsor de este grupo de rescate, así como los otorgados a diversos representantes de los cuerpos de seguridad de la provincia, con quienes el Consorcio Provincial de Bomberos colabora diariamente en sus intervenciones.