Ha costado, pero el proyecto estrella de San Vicente ve la luz

A la segunda va la vencida en San Vicente del Raspeig. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento va a adjudicar este jueves las obras para la ejecución de la Fase II del Centro del Agua Piscinas Municipales, uno de los grandes proyectos previstos este mandato.

Al proceso se presentaron dos empresas dentro del plazo establecido: Aitana Actuaciones de Construcción y Servicios y la UTE formada por Abala Infraestructuras y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales. El gato al agua se lo ha llevado esta última mercantil, que ha sido la seleccionada por la mesa de contratación.

Como ha venido publicando INFORMACIÓN, el Ayuntamiento sacó a concurso en julio el contrato de obras de la segunda fase del llamado Centro del Agua, un espacio deportivo y de recreo con nuevas piscinas municipales.

Solamente se presentó una empresa, Aitana Actuaciones de Construcción y Servicios, pero los técnicos consideraron que la oferta incurría en presunción de temeridad. Se le requirió que justificase su oferta, pero renunció a hacerlo, de manera que el Ayuntamiento declaró desierto el concurso y sacó a licitación de nuevo el contrato.

Ganadora

La misma mercantil lo ha vuelto a intentar, pero la elegida ha sido finalmente la unión de temporal de empresas formada por Abala Infraestructuras y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales.

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha anunciado el desbloqueo de un proyecto "muy deseado y demandado" por los ciudadanos, que dotará a la ciudad de un Centro del Agua "moderno, accesible y amplio, equipado con cuatro nuevas piscinas".

La infraestructura no estará terminada hasta meses después de las elecciones municipales de 2027

La obra contará con un presupuesto de más de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses a partir de la firma del contrato. El mayor gasto se realizará en 2026, cuando se llevará a cabo gran parte de la obra, y la fecha de apertura está prevista en el año 2027.

Visto los plazos, no será hasta meses después de las elecciones municipales cuando esté acabado el Centro del Agua, uno de los proyectos estrella y que se viene arrastrando desde la anterior legislatura, bajo gobierno progresista.

El primer edil ha celebrado que "por fin" se podrán iniciar unas instalaciones "muy necesarias e importantes para nuestros deportistas, pero también para nuestras personas mayores y para todos los sanvicenteros".

La demostración de que ha costado sacar adelante este proyecto está en las propias declaraciones del regidor, que ha recordado que detrás "hay un gran trabajo". De hecho, ha dado las gracias a los técnicos municipales, de Arquitectura principalmente, "que han tenido que realizar una gran labor para poder finalizarlo, porque apenas había nada hecho, y adjudicar las obras este año con la intención de que empiecen a principios de 2026".

Por fases

La mercantil adjudicataria ha disminuido en un mes el periodo de edificación del Centro del Agua, que se realizará en dos fases. La primera etapa, de 13 meses, comenzará con las tres piscinas cubiertas, una de natación, una de enseñanza y otra con spa para tratamientos medicinales.

En la segunda fase, de ocho meses, se acometerá una piscina de recreo al aire libre rodeada de zonas ajardinadas para la estancia de los usuarios. Se incluye, además, un nuevo centro de transformación que dará servicio al conjunto de las piscinas y a las futuras construcciones previstas en el entorno de la Ciudad Deportiva.

Imagen de las actuales piscinas de San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

La piscina cubierta y la zona de fitness existentes continuarán prestando servicio a los usuarios mientras se ejecuta la edificación. Solo se intervendrá parcialmente para remodelar los vestuarios, adecuar la grada de espectadores a la normativa vigente, mejorar los acabados e instalar una nueva climatización en el recinto actual.

Con la actuación que se iniciará el próximo año, la Ciudad Deportiva, que data de la década de los setenta, se renovará con nuevos espacios destinados a promover una mejora en los servicios públicos prestados en unas instalaciones adaptadas a la nueva legislación y disposiciones técnicas en vigor.