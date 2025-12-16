Sant Joan subasta una parcela por cuatro millones para viviendas de protección y esto es lo que ha pasado

El Ayuntamiento de Sant Joan ha adjudicado una parcela destinada exclusivamente a la construcción de viviendas de protección pública (VPP) y locales comerciales en Nou Nazareth, una de las zonas que registra mayor crecimiento urbanístico en la actualidad.

El solar de propiedad municipal tenía un precio de salida de 4.074.138 euros y pujaron por ella cuatro mercantiles; finalmente se lo ha llevado la empresa madrileña Promored Velilla 1 S. L. por un total de 4.824.139 euros.

Se podrán construir 131 viviendas, 12 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, locales comerciales y 191 plazas de aparcamiento.

El 40% de estas viviendas estará reservada en régimen de venta a jóvenes menores de 35 años, sin perjuicio de que esta franja de edad también pueda acceder al otro 60%.

Además, el pliego de condiciones de la licitación valoraba también a aquellas promotoras que ofertaran la instalación completa de la cocina, la preinstalación del sistema de climatización, así como más viviendas adaptadas, incrementando su oferta el adjudicatario de las seis exigibles por ley a un total de doce.

Gratis, no

El alcalde, Santiago Román (PP), recuerda que el PSOE pretendió ceder esta parcela gratuitamente en septiembre de 2022 a la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por el también socialista Ximo Puig.

Pero fue Román quien, ya como primer edil, frenó esta decisión argumentando que los beneficios de una parcela de titularidad municipal "deberían repercutir en el propio municipio y no en no sabemos quién".

Para el alcalde, se trata de "una prueba más" de que hay dos maneras de gestionar los bienes públicos. La primera, como pretendían los socialistas, "sin ningún beneficio para los sanjuaneros y sanjuaneras y sabiendo que no se habría construido ninguna vivienda pública", ya que en ocho años del Botànic no se edificó "ni una sola para jóvenes en toda la Comunidad".

La segunda manera es como, recalca, hace el PP, "no regalando nada a nadie y obteniendo un beneficio de casi cinco millones de euros subastando una parcela municipal para construir viviendas públicas para jóvenes y cuyos ingresos se van a quedar en nuestra villa".

Inversiones

¿Y a qué se van a destinar los 4,8 millones recaudados de la venta de la parcela? Los proyectos en los que el gobierno local va a invertir este dinero están recogidos en el presupuesto municipal en vigor por el valor del precio de salida de la parcela, cuatro millones, que se ejecutarán a lo largo de 2026, una vez formalizada la venta.

Las iniciativas son las siguientes, entre otras:

513.000 euros en nuevas luminarias y reposición de luminarias led

860.000 euros en adecuación de parques y jardines, 795.000 en asfaltados y rehabilitación de aceras

450.000 euros en mobiliario urbano y de juegos infantiles para parques

300.000 euros para nuevas instalaciones deportivas

475.000 euros para la adecuación de la pinada de Belucha, la Coix y rotondas

280.000 para adquisición de dos viviendas para Servicios Sociales.

Asimismo, este ingreso ha generado un remanente de 750.000 euros que también podrán ser destinados a las inversiones que proponga el equipo de gobierno, ha señalado Román.