Preocupación por la retirada de restos con posible amianto en un edificio frente a un colegio de San Vicente

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha llevado a cabo este miércoles labores de retirada de restos que podrían contener amianto de un edificio municipal frente al acceso al colegio Jaume I. Unas labores que han generado preocupación entre algunos padres, lamentando el PSOE que no hayan retrasado los trabajos unos días para aprovechar las vacaciones navideñas y que no hubiera escolares en la zona. Y es que los progenitores han visto esta mañana parte de la calle cortada con carteles que alertan de "Prohibido el paso. Amianto".

Los socialistas han emitido un comunicado anunciando que llevarán este tema al pleno del próximo lunes, criticando que la obra no haya esperado a la finalización de las clases.

Y el ejecutivo municipal ha respondido poco después asegurando que se han adoptado todas las medidas de seguridad necesarias, y comunicándolo al centro educativo previamente. Y que el grueso de los trabajos de derribo se llevarán a cabo en Navidad, para limitar las molestias que se puedan ocasiones en el centro.

Los trabajos consisten en la retirada de la bajante, que es de fibrocemento / INFORMACIÓN

El grupo municipal socialista ha recogido este miércoles "las quejas de varias familias del colegio Jaume I, quienes se han encontrado la principal entrada y salida del centro escolar acotada por unas obras de retirada de amianto de varios edificios municipales".

Tal y como ha confirmado el PSOE, el equipo directivo del centro había notificado a las familias la realización de las labores. No obstante, "muchas de ellas no comparten el mensaje de que 'no existe riesgo para los escolares', puesto que hubiera sido más seguro y correcto esperar a la llegada de las vacaciones para hacerlas", han señalado desde las filas socialistas.

Se trata de unas labores que han arrancado justo a la hora de acceso de los niños y niñas a las clases, "lo que ha provocado la crítica y el descontento de los familiares del colegio, puesto que hay una grúa retirando restos de este material contaminante de los tejados de dos edificios antiguos a escasos metros de la puerta por donde pasan los escolares", según ha explicado el PSOE.

El Ayuntamiento ha programado para las vacaciones navideñas el grueso de la demolición del edificio para evitar molestias en el centro, para lo que se requería retirar antes el fibrocemento

El grupo socialista, "una vez corroborado los hechos, ha decidido que trasladará el asunto al próximo pleno municipal del lunes 22 de diciembre, puesto que se trata de una irresponsabilidad y temeridad que el equipo de gobierno de Pachi Pascual haya autorizado estas labores en la puerta de un colegio en los días previos a las vacaciones de Navidad, en vez de esperarse a que finalicen las clases para realizarlas".

Respuesta

Por su parte el Ayuntamiento ha informado poco después que el área de Arquitectura está llevando a cabo la demolición de dos edificios municipales situados en la calle Balmes, esquina con Pérez Galdós, siendo estos los trabajos denunciados por el PSOE.

Así, ha explicado que durante este miércoles "se está procediendo a la retirada de restos de fibrocemento de una canalización bajante, trabajos que lleva a cabo una empresa especializada en la eliminación de materiales con riesgo potencial. La mercantil ha puesto en práctica todas las medidas y perímetros de seguridad establecidos por la normativa sobre el terreno, que ha sido precintado para evitar el tránsito siguiendo los protocolos preceptivos".

"El plan de trabajo ha sido previamente comunicado a representantes del colegio Jaume I, situado en las inmediaciones. Las principales labores de derribo se realizarán durante el periodo vacacional de Navidad para reducir, en lo posible, las molestias ocasionadas entre el alumnado y los trabajadores del centro educativo", ha informado el Consistorio.

Otra imagen de la calle cortada / INFORMACIÓN

El alcalde y responsable de Arquitectura, Pachi Pascual, ha aclarado que “tras muchas décadas de inacción total al respecto, lo que estamos haciendo ahora es retirar los restos de fibrocemento, de manera responsable, aplicando los procedimientos establecidos para evitar cualquier molestia o daño, por pequeño que sea, y ello a pesar de que no sabemos con certeza su composición y si realmente entrañan peligro”.

Pascual ha insistido en que “se están siguiendo todos los pasos necesarios previamente a la demolición para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad educativa y de todos los vecinos, actuando con responsabilidad y cumpliendo estrictamente la legislación”.

La canalización, que ha sido retirada evitando su rotura, será trasladada a un vertedero adecuado para ese tipo de residuos. Tras estos trabajos, se podrá continuar con la demolición con todas las garantías también para los trabajadores de la empresa adjudicataria.

Nuevo centro social

En el solar resultante se prevé la creación de un nuevo centro social y de atención primaria en la calle Balmes. Se ha aprobado el expediente de licitación del proyecto de este nuevo servicio básico. Estas dependencias municipales han sido utilizadas previamente como archivos, almacenes y locales de reunión y trabajo de diversas asociaciones.

El alcalde ha incidido en que “a pesar de las molestias que siempre ocasionan las demoliciones y las obras, son un paso necesario para el progreso de la ciudad que contará con más y mejores instalaciones al servicio de la ciudadanía”.