Boom del ladrillo en El Campello tras una década adormilado

El Ayuntamiento de El Campello ha concedido licencias de obra mayor para la construcción de 594 nuevas viviendas en 2024 y 2025. Se trata de una cifra que supera en más de un 67% el crecimiento total del parque de inmuebles registrado en toda la década 2011-2021, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.

En concreto, se han autorizado 278 viviendas en 2024 y 316 en 2025, lo que evidencia un fuerte impulso a la vivienda y a la actividad urbanística en el municipio.

Más de un centenar de esas unidades residenciales corresponden a vivienda de protección oficial (VPO), "lo que refleja el compromiso del Ayuntamiento con el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes y familias, mitigando en parte el problema habitacional que padece El Campello como el resto del país", explican fuentes municipales.

Este avance en la concesión de licencias ha sido posible, según las mismas fuentes, "gracias al compromiso político" del área municipal de Territorio y Vivienda, que dirige el alcalde, Juanjo Berenguer, y al esfuerzo del departamento de Disciplina Urbanística y técnicos municipales, "que han contribuido decididamente" a este objetivo.

Una grúa de construcción en un solar de El Campello / INFORMACIÓN

Bajo el criterio puesto en dar cobertura a una creciente demanda de unidades residenciales, tanto por jóvenes que inician un nuevo proyecto de vida como por residentes llegados de otros puntos de España y países extranjeros, Disciplina Urbanística ha impulsado medidas de modernización y agilización administrativa.

Nuevos proyectos

Entre ellas, destaca la implantación de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUV) como fórmula de colaboración público-privada orientada a reducir los plazos de tramitación, reforzar la seguridad jurídica y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales, turísticos e incluso deportivos, entre otros.

Este dato resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el INE, el número total de viviendas en El Campello pasó de 26.605 en 2011 a 26.801 en 2021, con una variación de tan solo 196 viviendas en una década.

Frente a ello, la actividad desarrollada en los dos últimos años marca un cambio de ritmo "sin precedentes en la política municipal de vivienda y en la gestión urbanística".

El volumen de autorizaciones concedidas "pone de manifiesto el trabajo de la concejalía, orientado a mejorar la gestión municipal, ofrecer seguridad jurídica y favorecer el acceso a la vivienda, al tiempo que se impulsa la economía local y se refuerza la confianza de ciudadanos y promotores" en el Ayuntamiento.

A estas 594 nuevas residencias autorizadas, pronto se sumarán otras 362 en trámite de concesión de licencia, con lo que la cifra total alcanzaría las 956 unidades.