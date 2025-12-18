El PP, en minoría, salva (otra vez) los presupuestos de Mutxamel

Un año más, el PP de Mutxamel ha sacado adelante sus presupuestos. Pese a gobernar en minoría, las cuentas municipales de 2026 han sido aprobadas en el pleno extraordinario celebrado este jueves.

Son 31,7 millones de euros, casi un 8% más que los de este ejercicio (29,4 millones), con mejoras en todas las áreas, desde infraestructuras hasta fiestas, pasando por educación, servicios sociales, sostenibilidad, movilidad, cultura, patrimonio, deporte y obra pública.

Y ha conseguido aprobar los presupuestos tras aceptar decenas de propuestas de todo el arco de la oposición, tanto las de Vox (el 79%) como del PSOE (47%), Compromís (79%) y Unides Podem-Esquerra Unida (76%). Los socialistas, pese a ello, han votado en contra, mientras que los otros tres grupos se han abstenido.

La concejala de Hacienda, Felicia Aracil, ha reconocido que las cuentas de 2026 son "fruto del consenso y escucha" a todos los grupos y se nutren de las ideas, proyectos y mejoras presentadas, pensando, eso sí "en que los vecinos tengan los mejores servicios".

La edil ha desgranado las actuaciones principales, que recogen la mejora del alumbrado en las urbanizaciones y el casco urbano, el cambio de luminaria red, farolas en la carretera de les Penyetes, el plan de acción de asfaltado, el refuerzo del mobiliario urbano y el cambio de bancos.

Infraestructuras y programas

El presupuesto también incluye mejoras en señalética viaria, reparación de aceras, la instalación de más aparcabicicletas, la ampliación de horas de psicomotricidad gratis en los centros escolares y de plazas en actividades deportivas o la mejora del polideportivo Els Oms.

Asimismo, sube la subvención a la Semana Santa, se mantienen los programas de conciliación, se ofertan ofertar actividades dirigidas a los mayores para evitar soledad no deseada y se incrementa el transporte a las urbanizaciones.

Los presupuestos se maquillan con ingresos inflados, irreales e inciertos Antonio Cachinero — Portavoz del PSOE

Uno de los apartados más relevantes, el de infraestructura, contará con la continuación de las obras ya iniciadas en la biblioteca, la ejecución de uno de los principales accesos y vías de comunicación, como es Pintor Lorenzo Casanova, y una vieja reclamación de los partidos: la obra completa de remodelación de la confluencia de Carlos Soler con la avenida Alicante,

A esto se une la redacción de nuevos proyectos para el trinquet y el campo de futbol La Huerta, la segunda fase del polígono industrial Riodel, o el proceso para cubrir plazas vacantes en la Policía Local.

Informe del interventor

El PSOE, por su parte, ha justificado en el pleno su "no" a los presupuestos en que se trata de un documento "ilegal" al incumplir la ley de estabilidad presupuestaria y los principios de sostenibilidad financiera y de regla de gastos, según recoge.

El portavoz socialista, Antonio Cachinero, ha recordado que el informe del interventor señala que hay un déficit de más de dos millones de euros, por los que es preciso un plan económico financiero, y no hay una partida para el fondo de contingencia obligatorio.

No hay una visión ambiciosa y de futuro que permita modernizar el municipio Miguel da Silva — Portavoz de Vox

El edil ha reprochado que los presupuestos se apoyan en unos ingresos "inflados, irreales e inciertos", como dos millones por venta de patrimonio municipal "sin operaciones cerradas ni garantías de ejecución", por lo que insisten en que el interventor pide "extrema prudencia".

Para los socialistas, la gestión "plana y anclada en el pasado" del PP se constata en que "se maquillan las cuentas con ingresos que no existen a día de hoy" y aventura que las enmiendas aceptadas "ni se ejecutan ni se ejecutarán", por lo cual han rechazado el documento.

En el caso de Vox, ha destacado las 36 propuestas encaminadas a reforzar la seguridad, atender a los mayores, jóvenes y personas con discapacidad e impulsar el ocio y el deporte, "como demanda la sociedad".

La colaboración no es indefinida y estaremos atentos a los compromisos Conxi Martínez — Portavoz de Compromís

Su portavoz, Miguel da Silva, ha lamentado que no se hayan aceptado por contra, la reducción de IBI para compensar el tasazo de la basura, la construcción de un nuevo polideportivo o la redacción del Plan General.

Además, ha dado un toque de atención al PP por el "bajo nivel" de ejecución de las enmiendas para el presupuesto de 2025, apenas un 45%. "Hay que poner mas esfuerzo y compromiso, no tiene sentido aceptarlas si no se llevan a cabo", ha indicado Da Silva, que ha dejado claro que las cuentas carecen de una visión "ambiciosa y de futuro que permita modernizar Mutxamel". Pese a las andanadas, "por coherencia y voluntad con los vecinos" se han abstenido.

Para Compromís, los presupuestos han de reflejar las propuestas de toda la corporación y no se puede renunciar al consenso y al diálogo. Pero, en la misma línea que el partido ultra, ha afeado al equipo de gobierno que no se hayan materializado todavía las previstas este año.

Presentamos enmiendas cada año, pero luego no se ejecutan Borja Iborra — Portavoz de Poden-EU

Esto, considera, "no es serio, desgasta la confianza y vacía de contenido el consenso", ha indicado la portavoz, Conxi Martínez, que ha añadido que no bloqueaban las cuentas, pero ha lanzado una advertencia: "La colaboración no es indefinida y estaremos atentos a los compromisos, si no se materializan no hay margen para excusas".

Por su parte, Podem-EU ha destacado las enmiendas presentadas cada año "para mejorar" Mutxamel, 33 en este caso, pero luego "no tenemos el compromiso ni la ejecución" y ha remarcado las carencias en infraestructuras deportivas, la falta de presencia suficiente de la lengua valenciana o la fuente de entrada al pueblo por la avenida Alicante.

Son transformadores y de futuro, pero hay un grupo que quiere destruir Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

Para su portavoz, Borja Iborra, Mutxamel crece "pero mal", no en altura sino en horizontal. "Esta dispersión perjudica el comercio, el día a día, la cultura, las urbanizaciones no hacen vida en el pueblo", ha dicho, de ahí sus propuestas de mejorar el transporte o las instalaciones deportivas.

El alcalde, Rafael García Berenguer, ha cerrado el turno de intervenciones con una defensa férrea de lo que considera unos presupuestos "transformadores y de futuro", como entiende que le reclaman los vecinos.

Ha aprovechado para atizar al PSOE, del que ha dicho que su argumentario "se basa en una mentira", al recordar sobre el informe del interventor que todavía no se ha presentado la liquidación del presupuesto. "Hay ganas de construir, pero hay un grupo que quiere destruir, ha intentado defender lo indefendible", ha culminado.