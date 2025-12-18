San Vicente se sube a la energía fotovoltaica
El Ayuntamiento dotará los edificios municipales de solares de última generación
El gobierno local de San Vicente del Raspeig ha dado luz verde al proyecto técnico para la implantación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en dependencias municipales.
Está previsto que este mismo mes salga a licitación el contrato de obras para dotar de este sistema de alimentación energética al propio edificio consistorial, situado en la plaza de la Comunidad Valenciana, al nuevo pabellón polideportivo y al Archivo municipal.
El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha informado de que se ha destinado un presupuesto de 331.000 euros al nuevo contrato que supondrá "la mayor inversión que se ha hecho para la generación de energías renovables, que incidirán en un descenso de la factura de consumo energético del Ayuntamiento.
Pascual se ha mostrado favorable a extender al mayor número de edificios municipales estos sistemas, complementarios a la red eléctrica convencional, "con los que esperamos que se produzca también un descenso en las emisiones, premisa necesaria para posicionarnos como una institución sostenible".
La actuación surge de la necesidad de optimizar el consumo energético en edificios municipales de alta demanda y adecuar todos los sistemas a la normativa vigente para maximizar tanto el ahorro económico como el beneficio medioambiental. Además, también se aprovechará la intervención para renovar equipaciones existentes que han sufrido daños o han quedado obsoletas.
El proyecto agrupa un conjunto de actuaciones definidas tras un análisis técnico de las dependencias municipales. La ejecución se llevará a cabo de forma secuencial, comenzando por el Archivo, seguido por el pabellón y finalizando en la casa consistorial.
Rendimiento
Se contempla la instalación de módulos fotovoltaicos de alta eficiencia que garanticen un alto rendimiento y una gran durabilidad, con garantías de producción lineal de 30 años. En el estudio previo, se ha determinado la cantidad de módulos que es necesaria en cada una de las tres ubicaciones previstas.
La iniciativa aprobada este jueves se suma a la implantación en 2024 de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo en la sede de la concejalía de Deportes, el Centro Social del barrio Santa Isabel, el departamento de Mantenimiento y Servicio, la central de la Policía Local de San Vicente y la Biblioteca Municipal Miguel Delibes para incidir en el ahorro de los costes energéticos.
