Portazo a la multiaventura: el asilo de Xixona seguirá siendo asilo y ya hay fecha para su reapertura

El asilo de Xixona, con más de 108 años de historia y que cerró sus puertas hace unos meses, seguirá siendo asilo. La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, propietaria de la residencia, bajó la persiana hace unos meses y alquiló la instalación a una empresa de multiaventura.

Se trata de Costablanca Explore Hostel Sports & Events, con sede en Guardamar del Segura y especializada en grupos escolares, excursiones de fin de curso o viajes grupales. La mercantil ha mantenido desde entonces conversaciones con el gobierno local, que le dejó claro que, con la clasificación del suelo, solo se podía destinar a residencia de ancianos.

Finalmente, la empresa ha comunicado a la alcaldesa, Isabel López, que el Ayuntamiento "tiene razón" y su uso va a seguir siendo el de asilo. Por ello, ha subrogado el contrato de alquiler que tiene con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados a Savia Residencias, que gestiona varios centros en la Comunidad Valenciana.

La propia alcaldesa fue quien informó a la empresa de multiaventura de que esta mercantil estaba interesada en hacerse cargo del asilo. De hecho, Savia ya quería haberlo hecho cuando las monjas anunciaron el cierre, y es la solución que ofreció el Ayuntamiento.

En cambio, la congregación religiosa se cerró en banda y optó por clausurar las instalaciones y trasladar a los usuarios, unos 70, a otras sedes que tiene repartidas por la provincia, como en Alcoy, Monóvar o Villena.

En febrero

Representantes de Savia han visitado en las últimas semanas el asilo y han comprobado que está en buenas condiciones, por lo que reabrirá sus puertas el próximo mes de febrero. Además, está dispuesta a realizar inversiones para mejorar la instalación, según fuentes municipales.

La subrogación del contrato de alquiler es por un periodo de 50 años, mismo periodo de tiempo que han alquilado las monjas el inmueble a la empresa de multiaventura.

La residencia, además, retomará su actividad con el nombre de Residencia Vicente Cabrera, en coherencia con el espíritu fundacional con el que fue creada hace más de un siglo, ya que al morir en 1905 dejó estipulado en su testamento que todos sus bienes se invirtieran en la construcción y sostenimiento de un hospital-asilo.

La entidad especializada en la gestión de centros asistenciales ha trasladado que sus prioridades en esta nueva etapa, según ha informado el gobierno local, que son, por un lado, dar preferencia a las personas mayores que tuvieron que marcharse tras el cierre, para que puedan volver a su pueblo, cerca de sus familias y su entorno.

Extrabajadores

Por otro lado, recuperar, en la medida de lo posible, al personal que ya trabajaba en el centro, apostando por profesionales con experiencia y arraigo en Xixona.

La corporación municipal al completo ha mostrado su alegría por la noticia y subraya que esta reapertura "confirma que existían alternativas reales y viables para evitar el cierre", tal y como el Ayuntamiento defendió desde el momento en que conoció la decisión de las monjas de cerrar el asilo.

En los próximos días, la empresa facilitará un número de teléfono de contacto para que las personas interesadas puedan solicitar información y resolver sus dudas. Savia ha realizado también gestiones con la Conselleria de Servicios Sociales, que le ha pedido que registren el nombre de la empresa y comuniquen la reapertura.