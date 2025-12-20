El PSOE de San Vicente es un polvorín... una vez más

Cinco meses. Es lo que ha durado la aparente balsa de aceite en la que estaba la agrupación socialista de San Vicente del Raspeig tras la celebración de primarias el pasado junio para elegir nueva comisión ejecutiva.

Vamos con el contexto: la candidatura conjunta de la edil María Jesús Moreno y la portavoz en el Ayuntamiento, Asun París, se impuso con el 60% de los votos a la lista del también concejal Eugenio Toledo, que tenía el respaldo del sector crítico.

El proceso contó con una participación del 86 %, 124 sufragios de un censo de 144, de los cuales 74 fueron a parar a la lista encabezada por Moreno, mientras que 50 papeletas cayeron del lado de Toledo.

Moreno era así elegida secretaria general del PSOE sanvicentero, mientras que París, que hasta entonces ocupaba ese cargo, pasaba a ser vicesecretaria general y portavoz de la ejecutiva. El resto de cargos de calado se repartían entre Yolanda García -nueva secretaria de Organización- y el exalcalde Jesús Villar -presidente.

Beviá, afín al sector de Yolanda García y Rufino Selva, ha tenido una serie de "encontronazos" con ambos y ha renunciado

El pacto entre Moreno y París para ir en la misma candidatura a las primarias se produjo in extremis tras entrar en acción el PSPV provincial para poner orden en una agrupación que lleva años instalada en una crisis continua.

Candidaturas

El partido dejó claro que nada de tres listas, que las dos ediles se presentarían juntas: Moreno llevaría las riendas de la agrupación y París sería la líder y alcaldable en las municipales de 2027.

Dicho y hecho. La candidatura oficialista ganó al sector crítico. Pero si con ello la cúpula pensaba que estaba todo resuelto, es que no conoce el polvorín sanvicentero.

Vamos ahora con la actualidad: el secretario de Política Municipal de la ejecutiva, José Manuel Beviá, ha presentado su dimisión apenas cinco meses después. El motivo no es otro que la profunda división interna en una ejecutiva en la que los cuchillos -de forma figurada, claro- vuelan de un lado a otro, han confirmado a este medio fuentes socialistas.

La secretaria general envió a Valencia a su marido, militante de base, a un curso sobre comunicación en redes sociales en lugar de a los responsables del partido

Beviá, afín al sector de Yolanda García y Rufino Selva, ha tenido una serie de "encontronazos" con ambos y ha acabado por arrojar la toalla. De hecho, tras más de veinte años en el PSOE, se ha dado de baja incluso como militante.

La dimisión llega tras los movimientos que se están desarrollando en las últimas semanas en la agrupación y el papel que está jugando la secretaria general. Moreno, según las mismas fuentes, está trabajando con Villar y García "de forma paralela" a la ejecutiva en contra de París, ya que no quieren que sea la alcaldable.

La renuncia se produce también en un momento de "absoluto descontento" de buena parte de la comisión ejecutiva hacia Moreno y García. ¿Por qué? Porque la secretaria general envió a Valencia a su marido, militante de base, a que participara en un curso de formación sobre comunicación en redes sociales, en lugar de mandar al secretario de Comunicación o al responsable de los medios.

Miembros de la ejecutiva forzaron una reunión extraordinaria para pedir explicaciones a Moreno

Por ello, parte de los miembros de la ejecutiva -formada por 14 personas-, encabezados por París, forzó una reunión extraordinaria, celebrada el pasado día 10 de diciembre, para pedir explicaciones a Moreno.

¿Quién es la líder?

Asimismo, se le inquirió sobre la paralización de un comunicado sobre el nombramiento de París como vicepresidenta del comité nacional del PSPV, que lidera Diana Morant.

Tras ello, Beviá decidió presentar la dimisión. Y el ambiente sigue caldeado porque la secretaria general no convenció a la mayoría de los miembros.

Vamos ahora con las reacciones: Moreno, a preguntas de este medio, no ha querido valorar la renuncia de Beviá porque es un proceso que "lleva sus trámites". En cualquier caso, no se ha mostrado preocupada por ello:" Hay mucha gente, no hay ningún problema".

Cursos

Sobre la participación de su marido, que ni pertenece a la ejecutiva, en el curso de formación, ha explicado que el PSOE organiza muchos y ha justificado que ese en concreto "es su especialidad".

Por su parte, París ha asegurado que desconoce los motivos por los que Beviá ha dimitido y que ha sabido de su renuncia a través de Moreno y García.

París cuenta con todo el apoyo tanto del partido a nivel de Comunidad Valenciana como de la provincia de Alicante y la propia Morant y Rubén Alfaro consideran que es la candidata oficialista a la Alcaldía de San Vicente.

A todo esto, la ejecutiva representa al 60% de los militantes. El sector crítico de los socialistas está al acecho, de momento desde la barrera.