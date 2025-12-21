El documental sobre el fortín íbero arrasado de El Campello traspasa fronteras

El documental sobre el yacimiento de Aigües Baixes de El Campello, el fortín ibérico de 2.500 años que fue arrasado en 2014, está agrandando su palmarés en solo un año.

El reportaje cinematográfico, obra de la productora madrileña Una Décima de Segundo Producciones y que dirige Santiago Secades, se ha proyectado en las selecciones oficiales diversos festivales de su género, tanto nacionales como internacionales.

Es el caso en España del Narco Film Festival de Torre del Bierzo de león, el de Cine Pequeño de Aspe o el de Cine Arqueológico del Bidasoa.

Pero también ha traspasado fronteras y ha viajado para su exhibición en el Festival de Documentales Miradas del Mundo de Londres, el Firenze Archeofilm de Florencia, The Archaeology Channel International Film Festival de Oregón, el Slemani Internacional Film Festival de Irak o el FAB! Festival dell'Archeologia di Bacoli de Nápoles.

En 2013, un equipo arqueológico de la Universidad de Alicante y la empresa Estrats Treballs d’Arqueologia, con los preceptivos permisos de la administración y del propietario del terreno, iniciaron la excavación del fortín ibérico de Aigües Baixes.

Los restos de Aigües Baixes antes de la destrucción parcial. | INFORMACIÓN / j.a.rico

Un año después de esta primera campaña y del inicio del proceso para declararlo Bien de Interés Cultural, una máquina excavadora arrasa ilegalmente y sin previo aviso las estructuras excavadas.

2.500 años

El documental, como dice la sinopsis, recoge la historia de una construcción que fue levantada hace 2.500 años "y se enfrenta hoy a los intereses económicos que prefieren relegarla definitivamente al olvido".

«La arqueología olvidada. Aigües Baixes: un fortín íbero arrasado» recoge testimonios, entre otros, de la catedrática de Arqueología de la UA y codirectora de la excavación, Feliciana Sala, de otros cuatro codirectores que participaron en los trabajos hace ya más de diez años, de representantes de la empresa Estrats Treballs D'Arqueologia, impulsora a su vez de poner en valor el fortín, los de dos miembros del Seprona y del entonces alcalde de El Campello cuando se descubrió el fortín y se destruyó, Juanjo Berenguer (2011-2015), que también lo es desde 2019.

El narrador de la historia, quien pone voz al documental, es José Luis García-Pérez, un actor que ha participado en numerosas películas, series de televisión y obras de teatro.

Recreación del fortín de Aigües Baixes / INFORMACIÓN

El rodaje tuvo lugar durante tres días y en los casi 27 minutos de duración se cuenta toda la historia, desde los antecedentes hasta la sentencia, pasando el descubrimiento del fortín ibero, la excavación y la destrucción.

Secades, director y productor, explica el recorrido durante el último año por los festivales de cine: "Ha tenido una muy buena presencia internacional y ha sido reconocido en festivales importantes dentro de su género, logrando dar visibilidad -objetivo principal del documental- a la terrible destrucción intencionada e ilegal que sufrió el yacimiento arqueológico".

Para el director, ha sido "un bonito viaje", en el que el trabajo ha tenido una acogida y un reconocimiento "muy especial, y hemos podido sentirnos orgullosos del trabajo bien hecho".

El productor lamenta que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat hayan mostrado interés por la difusión del documental

La capacidad de analizar, evaluar e interpretar la información de manera objetiva fue el asunto central durante todo el proceso de construcción del documental. "Este pensamiento crítico fue el que dio sentido a todo el hilo argumental de nuestro trabajo", explica Secades.

Además de en festivales, el mes pasado se proyectó en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde hubo una mesa redonda moderada por la propia directora, Isabel Izquierdo, en la que también participaron Secades, Feliciana Sala y la arqueóloga y miembro de Estrats Ana Valero.

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, la Muestra de Cine Internacional de Palencia «Arte y Museo», el Festival de Cine de Alicante y el Festival Internacional de Cine de Pilar de la Horadada también han acogido la proyección.

Apoyo

Por el contrario, Secades lamenta que ni el Ayuntamiento de El Campello ni la Generalitat, "garantes en última instancia de preservar nuestro patrimonio", hayan mostrado interés por la difusión del documental.

En el municipio sí se proyectó, en la Biblioteca Municipal, pero fue por iniciativa de la recién creada Asociación Cultural Units El Campello, de los ediles no adscritos Vicent Vaello y Lupe Vidal.

"Esperamos y deseamos que en un futuro no muy lejano, nuestro patrimonio -que nos pertenece a todos- sea protegido, cuidado, preservado y puesto en valor sin fisuras por las administraciones que nos representan, por encima de cualquier otro posible interés que no sea la protección y la salvaguarda de nuestra propia identidad y nuestra propia historia", recalca Secades.