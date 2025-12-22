El quinto premio que ya no esperaba repartir el lotero de San Vicente: "Tenía la persiana bajada"

A veces, la diosa fortuna llega cuando ya no se la espera. Ha sido el caso de San Vicente del Raspeig, donde la administración de lotería número 1 ha vendido 50 décimos del 18669.

Se trata de uno de los quintos premios y ha sido el último en salir, a un minuto de las 13.30 horas. Para entonces, la confianza había menguado en este despacho, situado en la calle Manuel de Falla número 8, cercana a la casa consistorial.

Tan es así que estaba ya cerrada cuando las trabajadoras han avisado al gerente, Juan María Lorente, de la buena nueva: "Tenía la persona bajada, había salido otro quinto premio y he desconectado y me he venido, entonces me han llamado para decírmelo y creía que era broma".

Hasta Murcia

La administración contaba con 300 décimos de este quinto premio, pero solo se quedó 50, el resto fueron de intercambio y volaron directamente a Murcia.

Juan María Lorente, gerente de la administración Manuel de Falla de San Vicente / L. G. L.

Asimismo, de los 50 décimos, 48 se los quedó un cliente que es abonado al número desde hace años, mientras que los otros dos se han vendido en ventanilla.

Y parte de esos 48 han llegado hasta la Diputación de Alicante, donde trabajadores de varios departamentos han resultado agraciados.

El Gordo

La administración sanvicentera no es la primera vez que reparte suerte, en el año 2019 dio el Gordo y en anteriores sorteos de la Lotería de Navidad también varios quintos. "Estoy muy contento, es la recompensa a tantos meses de esfuerzo con este sorteo, es una alegría muy grande", ha afirmado.

Lorente, eso sí, tiene su propia petición de regalo a los Reyes Magos: "Que nos suban ya las comisiones al nivel de vida actual, que llevamos 20 años con este bloqueo, es una reivindicación general del gremio".

Y así ha sido el sorteo de Navidad para esta administración, que cuando ya no lo esperaba ha repartido 300.000 euros.