San Vicente arrancará 2026 con dos "hachazos": sube más la basura y vuelve la tasa de veladores

San Vicente del Raspeig va a recibir 2026 con dos medidas que afectarán al bolsillo de los vecinos: el aumento del recibo de la basura y la recuperación de la tasa de veladores. El PP y Vox han aprobado las dos ordenanzas en el pleno celebrado este lunes, día del sorteo de la lotería de Navidad.

El equipo de gobierno se ha escudado en los criterios de los técnicos municipales y en la ley nacional para impulsar ambas tasas, mientras que la bancada de la oposición de izquierdas, que ha votado en contra, les ha acusado de tener afán recaudatorio.

En los dos casos, el gobierno de coalición de derecha y ultraderecha ha aplicado el rodillo y rechazado todas las alegaciones presentadas por hosteleros, vecinos y partidos, en torno a un centenar de recursos.

El primer punto ha sido la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora por ocupación en la vía pública de mesas, sillas, barras y otros elementos.

La evolución de la tasa es la siguiente por una calle de primera categoría: en 2013 eran 6,99 euros por metro cuadrado; en 2019 eran 5,76 euros aplicando el coeficiente reductor; en 2026 serán 5,87 euros.

Corremos el riesgo de acabar sentados en la puerta de la iglesia o en un banco, sin terrazas José Antonio López Vixcaíno — Presidente de los hosteleros de San Vicente

Antes del debate ha intervenido el presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de San Vicente, José Antonio López Vizcaíno, a título personal y como vecino y afectado. Ha incidido en que no se trataba de un pulso político, ya que están dispuestos a pagar por el espacio público, "pero no más que en Alicante, no se entiende que seamos más caros".

Café o manzanilla

El dirigente ha asegurado que un simple paseo por las calles de San Vicente permite comprobar que hay negocios cerrados "que se convierten en viviendas patera" y los que están abiertos "tienen un café o una manzanilla, eso no mantiene las terrazas".

López Vizcaíno ha lamentado que hay un problema de gestión del gobierno local que lo único que va a conseguir es que los hosteleros reduzcan las mesas y sillas en las calles: "Son un espacio social, lugar de encuentro y convivencia, corremos el riesgo de acabar sentados en la puerta de la iglesia o en un banco, sin terrazas se apaga un barrio".

El equipo de gobierno se mantiene abierto a estudiar nuevas propuestas, pero recalca que ha seguido el criterio de los técnicos

Por parte del equipo de gobierno ha sido la edil de Vox Isabel Domínguez, concejal de Ocupación de Vía Pública, la encargada de defender la aprobación de esta propuesta. Ha recordado que mantuvieron derogada la ordenanza cuando llegaron al gobierno en 2023 y que la que sale ahora adelante supone una reducción del 7%.

Sobre la comparativa recurrente de que en San Vicente es más cara que en Alicante, ha dicho que la tasa todavía no está actualizada en la capital, de ahí que por ahora sea más baja.

La edil de Hacienda y de Ocupación de Vía Pública, Isabel Domínguez, en el pleno / INFORMACIÓN

En cualquier caso, va a seguir trabajando en la tasa para mejorarla, pero ha incidido en que el coeficiente reductor que se aplicaba a más del 90% "no está permitido, según el criterio de los técnicos, y nos tenemos que ajustar a la ley".

"No" por sistema

El PSOE ha indicado que el equipo de gobierno aplica el "no" por sistema, renegando de todas las alegaciones y limitando la competitividad. "No escuchan a nadie, hay otros modelos pero han elegido el camino fácil, tarifa plana y oídos sordos", ha expuesto Bruno Radermecker.

El edil socialista ha preguntado, sin obtener respuesta, por qué otros municipios "sí aplican factores reductores que mejoran la tasa y San Vicente no, falla la dirección política".

El portavoz de Esquerra Unida-Podem, Alberto Beviá, ha cargado contra PP y Vox por aprobar ordenanzas fiscales "con el único objetivo de recaudar", pasando el rodillo sin entrar en el fondo con las alegaciones y subiendo impuestos "cuando decían que los bajarían".

La oposición de izquierdas vota en contra y acusa al gobierno local de tener afán recaudatorio

El concejal ha incidido en que hay herramientas para mejorar la normativa y ha señalado directamente a la edil responsable del área: "Hay que calentarse la cabeza y usted no lo hace, no pone ningún sello político".

La edil de Compromís, Maribel Morera, ha asegurado que "no es el momento" de introducir nuevas tasas como la de veladores, que "frenan la economía", y ha defendido la hostelería "que da vida y contribuye por encima de sus posibilidades".

Los vecinos pagarán entre 192 y 236 euros de media por el recibo de residuos

El alcalde, Pachi Pascual, ha cerrado las intervenciones mostrando el compromiso de seguir trabajando "para aplicar lo que sea posible", pero ha recalcado que no pueden contravenir los informes de los técnicos "y hay que acatar la ley".

Más barata

Pascual también ha mostrado en el pleno un gráfico comparativo para dar visibilidad a la reducción de la tasa de veladores con los nuevos criterios aplicados por el actual equipo de gobierno que han abaratado su coste con respecto a la anterior legislatura.

A la vista de estos datos, el alcalde, visiblemente enojado, ha acusado al PSOE e EU-Podem de "demagogia y de no hacer nada, maltratando a la hostelería".

Gráfico que ha exhibido el alcalde de San Vicente / INFORMACIÓN

El segundo agujero para el bolsillo ha llegado con la aprobación, definitiva también, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos. En la práctica, supone una subida del 10% en 2026 para un recibo que ya pasó este año de los 84 a los 174 euros. De este modo, los vecinos pagarán entre 192 y 236 euros.

"Es un hachazo, venían a bajar impuestos y terminan asestando uno de los mayores golpes fiscales, el mal trabajo parece tener recompensa", ha afirmado el portavoz de EU-Podem.

Todas las alegaciones han caído en saco roto: no se ha aceptado ninguna de casi un centenar

Beviá ha centrado su intervención en que la ordenanza es "muy mejorable", ya que se encuentra entre las más caras del país, producto de una gestión "deficiente" y con una subida "desproporcionada".

El edil del PSOE Radermecker ha asegurado que el principio de la ley es quien contamina paga, "no que el vecino pague la mala gestión de unas decisiones políticas miopes".

El alcalde ha intervenido también para recordar, como viene haciendo desde su implantación, que cumplen con la ley "que no tenemos más remedio que aplicar", pero ha pedido una modificación para hacerla más clara y entendible a los ayuntamientos.

Del Congreso a los ayuntamientos

La edil de Gestión Tributaria ha incidido en que son los partidos de izquierda "los únicos responsables" del tasazo al aprobar la ley 7/2022 en el Congreso, "que nos exige repercutir todo el importe que se cuantifica en los recibos de todos los contribuyentes".

Domínguez ha señalado que se aplicarán reducciones de hasta el 20% de la cuota a partir de 2026 a los vecinos que participen en la recogida separada de residuos con depósitos en el ecoparque o con el uso de los contenedores de materia orgánica.

El problema es que los depósitos marrones todavía no están ni en las calles, ya que se implantarán con el nuevo contrato que se pondrá en marcha el próximo año.

También se aplicará una reducción de hasta el 70% en la tasa para las familias numerosas, monoparentales y aquellas que tengan algún integrante en situación de dependencia que cumplan el nivel de renta requerido.