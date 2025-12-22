Solidaridad y compromiso: la Feria Navideña del IES Haygón de San Vicente celebra su segunda edición

El IES Haygón ha celebrado con gran éxito la segunda edición de la Feria Navideña Solidaria, una iniciativa que consolida el compromiso del centro con la educación en valores, la solidaridad y la participación activa de la comunidad educativa. En esta ocasión, el alumnado de los ciclos formativos de Comercio y Marketing ha tenido un papel especialmente destacado, colaborando de forma activa en la organización, gestión y dinamización de la feria, lo que les ha permitido aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

A lo largo de la jornada, en el instituto de San Vicente del Raspeig se llevaron a cabo numerosos talleres organizados por los distintos departamentos del centro, con actividades creativas, lúdicas y de temática navideña que fomentaron la participación tanto del alumnado como del profesorado. La feria se desarrolló en un ambiente festivo y solidario, reflejo del trabajo conjunto y la implicación de toda la comunidad educativa.

Gracias a esta iniciativa, se ha logrado recaudar una cantidad económica que será donada íntegramente a las organizaciones OXFAM, ASPANION y ADSI, entidades que desarrollan una importante labor en ámbitos como la cooperación internacional, el apoyo a la infancia con cáncer y la inclusión social.

Desde el IES Haygón se valora muy positivamente la acogida de esta segunda edición, que refuerza la importancia de promover actividades que impulsen la responsabilidad social entre el alumnado. El director del centro, Manuel López Romero, ha agradecido la implicación del alumnado, así como del profesorado y de todos los departamentos participantes, cuyo esfuerzo ha hecho posible el éxito de esta Feria Navideña Solidaria.