El aparcamiento de una céntrica y comercial calle de San Vicente reabre 20 días después

Han sido veinte días cerrado, lo que desató las quejas de los comerciantes de la zona, pero ya ha pasado. Desde el sábado 20 está abierto al tráfico peatonal el tramo de la calle Pintor Picasso de San Vicente del Raspeig que está situado junto a la casa consistorial.

También desde ese día se habilitó el acceso al aparcamiento municipal situado en esta vía para facilitar el estacionamiento a los clientes de los comercios del centro de la ciudad que en estos días han incrementado su afluencia, coincidiendo con las fechas previas a la celebración de la Navidad.

La concejalía de Infraestructuras ha hecho un seguimiento "exhaustivo" para garantizar los plazos de reapertura comprometidos con los comerciantes de la zona, que se han cumplido con la finalización de las obras de reposición del firme de la calzada y su posterior puesta en servicio, explican fuentes municipales.

Tramo de la calle Pintor Picasso reabierto para peatones / INFORMACIÓN

También se facilita el acceso a todas las actividades navideñas que se celebran en el entorno y la visita a la exposición "El Prado en las calles", que estará en la plaza de la Comunidad Valenciana hasta el 7 de enero.

Los trabajos continúan con el remate de los acabados en el espacio próximo al ayuntamiento, que se compatibiliza con el paso peatonal, y tras el periodo de vacaciones navideñas se iniciarán las obras de renovación de la calzada en un nuevo tramo.

Plataforma única

La reurbanización de la calle Pintor Picasso incluye también la reordenación de los accesos al centro histórico. En total, se realizará una inversión de 630.0000 euros sobre una superficie de unos 1.500 metros cuadrados. El objetivo es dar mayor protagonismo al peatón a través de la instalación de una plataforma única que elimine los desniveles y mejore la accesibilidad.

Asimismo, se contempla cambiar la señalización para moderar la velocidad del tráfico rodado, reducir las posibilidades de realizar estacionamientos irregulares y potenciar el uso de los aparcamientos públicos.

La calle Picasso, en obras, y a la derecha el aparcamiento cerrado / L. Gil López

Así se explicó a los vecinos y comerciantes en una reunión mantenida con el alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, y el equipo técnico del Ayuntamiento. El proyecto mejorará, además, las redes de servicios, la evacuación de aguas y la iluminación de esta vía situada en el centro urbano.

Campaña navideña

Comercios del céntrico vial protestaron el pasado día 1 ante las puertas del Ayuntamiento por el impacto negativo que suponía para el sector la intervención urbanística en plena campaña de Navidad.

Zanjas, vallas, maquinaria, polvo o ruido es lo que se encuentra todo el que pase por la zona, donde hay tiendas de ropa, óptica, electrónica o cafeterías. "Obras en plena campaña de Navidad, ¿no podían esperar a enero?", lamentaban los establecimientos afectados, que reprocharon al gobierno local de PP y Vox que no les tuviera en cuenta para un calendario de trabajos.