19.000 árboles y un destino en San Vicente

Más de 19.000 árboles en una población de 60.000 habitantes. Casi un ejemplar por cada tres vecinos. San Vicente del Raspeig considera que ha llegado el momento de proteger el patrimonio arbóreo del municipio

Por ello, el gobierno local ha iniciado la redacción del llamado plan director del arbolado, un documento estratégico que marcará las directrices para la planificación, gestión y protección del arbolado urbano del municipio durante la próxima década.

La concejal de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa (PP), ha explicado que este plan es una herramienta técnica y de gestión "fundamental" para definir el modelo de arbolado de la ciudad, mejorar la cobertura arbórea y maximizar los beneficios ambientales, sociales y económicos que los árboles aportan al entorno urbano.

Biodiversidad

Entre sus principales objetivos, la edil ha señalado que se encuentran la mejora del patrimonio arbóreo existente, la correcta selección de especies, la adaptación al cambio climático, el fomento de la biodiversidad y la consolidación del árbol como elemento estructural del espacio público.

Según los datos facilitados por la concejalía de Medio Ambiente, San Vicente cuenta actualmente con más de 19.000 ejemplares de árboles y palmeras, fruto de un importante crecimiento urbano y demográfico en las últimas décadas.

Torregrosa ha apuntado que precisamente el aumento experimentado "hace necesario disponer de una planificación a largo plazo que garantice una gestión moderna, sostenible y coordinada" entre las distintas áreas municipales.

Carbono y aire

El plan director analizará de forma exhaustiva la situación del arbolado urbano, incluyendo la cobertura arbórea, el estado sanitario y estructural de los ejemplares, la idoneidad de las especies utilizadas y los beneficios ambientales que generan, entre ellos la captura de carbono, la mejora de la calidad del aire, la regulación térmica y la reducción de la escorrentía de aguas pluviales.

La redacción del plan incorpora un proceso de participación pública que permitirá recoger las aportaciones de la ciudadanía y asociaciones. Las consultas se desarrollarán a través de talleres participativos y de una encuesta online abierta a toda la población.

El plan director incorpora un proceso de participación pública para recoger las aportaciones de la ciudadanía y asociaciones

Los talleres, con un formato dinámico y de corta duración, servirán para compartir el diagnóstico del arbolado municipal, identificar problemáticas y consensuar propuestas y prioridades de actuación. Las aportaciones recogidas se sistematizarán en fichas de propuestas y se integrarán en el documento final del plan.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado una encuesta online que se difundirá a través de la web municipal, redes sociales y otros canales de comunicación, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de vecinos y vecinas. La encuesta ciudadana está disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/n5UQoeaT7M4u4naw5.

También el documento técnico del plan director de arbolado está disponible en la web municipal, en el departamento de Medio Ambiente y Parques y Jardines. https://raspeig.es/area/parques-y-jardines/.

Retos del cambio climático

La concejal de Medio Ambiente ha mantenido que con este plan director, "podemos dar, todos juntos, un paso decisivo hacia un modelo de ciudad más verde, resiliente y preparada para afrontar los retos del cambio climático".

El documento establecerá criterios técnicos y protocolos de actuación en materia de plantación, poda, sanidad vegetal, protección del arbolado frente a obras y gestión del riesgo, sentando las bases para futuras ordenanzas municipales.

Según la edil, con esta propuesta, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la sostenibilidad urbana, la mejora de la calidad de vida y la puesta en valor del arbolado como un patrimonio natural "esencial" para el presente y el futuro del municipio.