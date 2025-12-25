Agost arranca seis días de danses con sus ancestrales bailes... y mirando al cielo

Agost tiene todo preparado para sus ancestrales Danses del Rei Moro , declaradas Bien de Relevancia Local Inmaterial por la Generalitat desde 2020. Eso sí, está mirando al cielo ante la posibilidad de lluvias durante estos días.

Los Reyes Moros de 2025 son César de Juan de Tomás y Mía de Juan Ramos.

Los bailes se celebran los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y el 1 de enero, con los jóvenes danceros (los que durante 2025 cumplen 18 años) y sus "ballaoras".

El día 27, además, después de la danza, tendrá lugar una serenata a la reina mora y desde las doce de la noche hasta las cuatro se sucederá la "nit del coets".

Cartel de las fiestas / INFORMACIÓN

El 1 de enero, mientras, se juntarán en la plaza del Ayuntamiento los tres quintos que forman parte de la fiesta (danseros, naranjeros y quintos) y los naranjeros cogerán las naranjas que cuelgan de los balcones y farolas, adquiriendo así el compromiso de hacer la fiesta el próximo año.

Origen