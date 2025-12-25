El Consell pasa al Ayuntamiento la "patata caliente" de la apertura del crematorio de Sant Joan

El Consell pasa al Ayuntamiento la "patata caliente" de aprobar el crematorio en Sant Joan d'Alacant. La Conselleria de Medio Ambiente concedió en octubre la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera a ASV, que tiene la instalación en el tanatorio situado en la avenida Miguel Hernández -antigua N-332-.

La administración autonómica asegura que dicho permiso, regulado por la ley 34/2007, es una autorización sectorial específica, es decir, "un requisito previo" que cualquier interesado debe obtener "antes de solicitar el instrumento principal de intervención ambiental", que es la licencia ambiental.

Ahora bien, la conselleria deja claro a INFORMACIÓN que el órgano competente para otorgar o denegar dicha licencia "es el Ayuntamiento" del municipio.

Por tanto, aclara que una resolución favorable de la dirección territorial de Alicante respecto a la autorización de emisiones a la atmósfera "no implica la autorización definitiva de la actividad".

Así, añade que se limita a verificar que, desde el punto de vista técnico de emisiones, "se ha aportado la documentación exigida y se han establecido los mecanismos de control, valores límite de emisión y condicionantes operativos que la instalación deberá cumplir".

ASV recalca que la licencia ambiental, que es competencia del Ayuntamiento, ya la tiene concedida, según rubricaron los tribunales de justicia

Respecto a las competencias sobre el Plan General y la ubicación del crematorio, Medio Ambiente incide en que las consideraciones relativas a la compatibilidad de la actividad con el modelo territorial definido en el PGOU de Sant Joan, como puede ser la prohibición o las distancias mínimas respecto a núcleos residenciales, "no son competencia" tampoco de calidad ambiental.

"Corresponde al Ayuntamiento valorar y aplicar dicha normativa urbanística en el marco del procedimiento de concesión o denegación de la licencia ambiental", agrega.

En cuanto a la legislación de distancias a nivel autonómico y, en concreto en lo relativo a la normativa de atmósfera, no existe en la actualidad ninguna prohibición legal que fije una distancia mínima obligatoria entre un crematorio y otros usos del suelo.

Distancia en metros

El decreto 228/2018 del Consell establece en su anexo VIII unas condiciones técnicas para estas instalaciones. Dicho anexo indica que deberán ubicarse preferentemente en suelo industrial, siendo "recomendable que se sitúen a una distancia mínima de 500 metros" de suelos de uso residencial, comercial o de servicios.

No obstante, añaden las mismas fuentes, esta distancia se plantea como una recomendación, "no como una exigencia normativa de obligado cumplimiento".

Por ello, la conselleria concluye que la autorización de emisiones, que sí es de su competencia, es un paso técnico "necesario, pero no suficiente" para la puesta en marcha de la instalación. La decisión final sobre la viabilidad del crematorio "corresponde al Ayuntamiento, que deberá valorar el cumplimiento de su propia normativa urbanística (PGOU) y el resto de los impactos de la actividad".

450 cremaciones al año ASV ha hecho una estimación de cuántas cremaciones va a realizar al año en el tanatorio de Sant Joan d'Alacant en el caso de que consiga todos los permisos y licencias. Según la documentación que ha aportado a la dirección territorial de Alicante de la sección de Calidad Ambiental, serán "aproximadamente" 450 cremaciones al año. La empresa pretende sustituir el horno antiguo del crematorio por uno nuevo dotado de un sistema de depuración de humos. El aparato está compuesto por la cámara de combustión principal o de cremación, con un solo quemador, y una zona de combustión secundaria o postcombustión con un quemador independiente, utilizando gas propano como combustible.

Por su parte, ASV sostiene que para el funcionamiento de una instalación como el crematorio de Sant Joan es necesario contar con distintos permisos que regulan aspectos diferentes de la actividad.

La licencia ambiental, competencia del Ayuntamiento," ya consta concedida" a ASV, permitiendo la apertura de la instalación, lo que ha sido rubricado por los tribunales de Justicia", según fuentes de la compañía.

El alcalde recalca que la conselleria "tiene ahora en su mano" aceptar las alegaciones "para facilitar la desestimación de la licencia"

Se refiere a la autorización recibida en su momento, hace más de una década, por la que pudo empezar su actividad.

Por lo que respecta a la autorización de emisiones a la atmósfera, que depende de la Generalitat, es un procedimiento independiente "que no afecta a la validez" de la licencia ambiental municipal.

En cualquier caso, ASV recalca que "nada es más importante" para la mercantil que la salud de los vecinos y trabajadores de la instalación, "por lo que cumpliremos escrupulosamente todos los condicionantes que en su día propuso el Ayuntamiento".

La plataforma de afectados reprocha que "pasarse la pelota entre administraciones demuestra la poca sensibilidad e interés de resolver un tema de salud pública"

Para ello, recuerda que ha llevado a cabo una "sustancial mejora tecnológica", incorporando los medios "más avanzados" en materia de seguridad para las personas y el medio ambiente, añaden las mismas fuentes.

Por último, sigue tendiendo la mano para dialogar con el Ayuntamiento o con cualquier otra institución, colectivo o asociación, "facilitando toda la información necesaria y despejando con total transparencia cualquier duda sobre la instalación".

"No cabe"

El alcalde, Santiago Román, ha asegurado, por su parte, que la Conselleria de Medio Ambiente "tiene ahora en su mano" aceptar las alegaciones presentadas tanto por el Ayuntamiento como por las diferentes asociaciones y la propia Conselleria de Sanidad "para facilitar la desestimación de la licencia, amparándose en el PGOU aprobado por la misma conselleria".

Para Román (PP), se trata de concienciar a todas las administraciones de que un crematorio "ubicado junto a un colegio, un hospital, una universidad, zonas comerciales y residenciales no cabe en Sant Joan".

Mientras, la plataforma de afectados del crematorio ha mostrado su indignación: "Pasarse la pelota entre administraciones demuestra la poca sensibilidad e interés de resolver un tema de salud pública".

Un decreto del Consell establece que es "recomendable, no una exigencia", que los crematorios se sitúen a una distancia mínima de 500 metros de suelos de uso residencial, comercial o de servicios

El colectivo de perjudicados está formado por las asociaciones de madres y padres del colegio Lo Romero y el instituto Lloixa, la plataforma contra el crematorio, vecinos de Benimagrell y Nou Nazareth, representantes de la junta de personal del Hospital de Sant Joan y de la UMH .

"Se pretende dar una autorización de emisión a la atmósfera en un entorno prohibido por el PGOU, cuando la autorización de emisiones está caducada", tal y como sostienen queda reflejado en el artículo 12.2 del decreto 228/2018 del propio Consell.

Alegaciones

La plataforma, que presentó hace unas semanas más de 5.000 firmas con alegaciones contra el crematorio, acusa a la conselleria de tener un "interés especial" en dar "rápido" la autorización de emisiones, un hecho que tachan de "lamentable".

En sus alegaciones, el grupo de afectados señalaba que la mercantil ha presentado un nuevo proyecto, "no una reapertura", por lo que debe someterse a la normativa vigente actual. Esto incluye el PGOU actualmente en vigor, que recuerdan que no permite el uso de crematorios.

Asimismo, solicitan que se requiera al Ayuntamiento para que emita un informe sobre la vigencia de la licencia ambiental y sobre la compatibilidad del nuevo proyecto con el PGOU.

Otra de las alegaciones hace referencia a la ubicación del crematorio, que incumple el anexo VIII del decreto 228/2018, que establece que las instalaciones en las que se desarrolle la actividad de incineración de cadáveres humanos o restos de exhumación "deberán ubicarse preferentemente en suelo de uso industrial, siendo recomendable que estén a una distancia mínima de 500 metros de suelo calificado como de uso predominante comercial, de servicios o residencial".

Cerca de edificios

El crematorio se encuentra a 50 metros de la Universidad Miguel Hernández , a 100 metros del Hospital de Sant Joan, a 100 metros de Mercadona , a 130 metros del Centro Doctor Esquerdo, a 180 metros del Complejo Residencial Pérez Mateos y a 190 metros de un parque público.

También tiene a 200 metros el Instituto de Neurociencias y el edificio Severo Ochoa de la UMH, a 210 metros el centro de salud y el área deportiva de la UMH, a 220 metros el Instituto de la Familia Pedro Herrero, a 250 metros el colegio Lo Romero, a 270 metros viviendas, a 300 metros la Fundación Lukas y a 340 metros APSA.

Se trata del segundo intento que hace ASV tras el de hace casi veinte años, en 2006, cuando se iniciaron los trámites para implantar el crematorio, que arrancó finalmente su actividad en verano de 2013 en medio de un fuerte rechazo vecinal.

El Ayuntamiento, en enero de 2015, aprobó el cierre, una medida que abrió el frente judicial, con una serie de demandas, recursos y peticiones de indemnización todavía pendientes.