Un haz de luz deslumbra al piloto de un avión cuando sobrevolaba El Campello

Un haz de luz proyectado desde El Campello deslumbró al piloto de un avión y movilizó a las fuerzas de seguridad.

El incidente se produjo el pasado 8 de diciembre en la localidad, a las 20:40 horas, cuando efectivos de la Guardia Civil y Policía Local recibieron el aviso de que el piloto de una aeronave había sido deslumbrado durante un vuelo a su paso por la localidad con un potente haz de luz, provocando una situación de peligro para el vuelo.

El deslumbramiento fue comunicado de inmediato desde el avión a la torre de control del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, explican fuentes municipales.

El departamento de operaciones del aeropuerto ubicó la situación de la aeronave que sobrevolaba una zona abierta de El Campello y pasó el aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Guardia Civil y la Policía Local iniciaron una batida por la zona para tratar de localizar el origen del haz de luz.

Infracción

La Guardia Civil y el Ayuntamiento de El Campello recuerdan a los ciudadanos que la proyección de luz hacia el cielo causada por proyectores o láseres puede suponer una infracción calificada como muy grave según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, y conllevar sanciones de entre 30.001 a 600.000 euros.

Fuerzas y cuerpos de seguridad de El Campello / INFORMACIÓN

Además, esta conducta puede constituir un delito cuando, proyectadas sobre los pilotos o conductores de medios de transporte, puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

La colaboración ciudadana es muy importante para evitar los riesgos que suponen este tipo de acciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad recomiendan que, en el caso de observar hechos de este tipo, se avise cuanto antes mediante una llamada al 112 o a través de la App Alertcops que, además, permite enviar tanto la ubicación exacta como fotos o vídeos en tiempo real a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.