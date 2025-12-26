Las últimas decisiones del año del Ayuntamiento de San Vicente

Acaba 2025 y los municipios toman las últimas decisiones antes de afrontar un nuevo año. Es el caso del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, que ha aprobado en la junta de gobierno celebrada este viernes la adjudicación de 16 áreas de juegos infantiles y elementos deportivos que se instalarán en el municipio.

El Ayuntamiento invertirá más de 605.000 en la redacción de los proyectos y en la ejecución de estas obras, que forma parte del plan de mejora urbana iniciado a través del área de Infraestructuras para renovar y ampliar las equipaciones al servicio de la ciudadanía.

A la segunda intentona ha sido posible sacar adelante este proyecto. La primera vez fue en agosto, pero el gobierno local tuvo que anular el proceso por un error administrativo y empezar de cero.

La actuación se divide en dos lotes, ambos con un plazo de cuatro meses y medio para la ejecución. El primero, que abarca los espacios de juegos infantiles, ha sido adjudicado a la mercantil HPC Ibérica por 300.000 euros.

Incluye la intervención en seis zonas situadas en la avenida Almassera, junto colegio La Almazara; la plaza Jaime Ruiz Moncho, en las inmediaciones del Centro Social de Santa Isabel; el parque de las Canicas de la calle La Huerta; la avenida Vicente Savall Pascual; el Passeig dels Carreters y el parque de la Boquera.

Lotes

Por otro lado, el lote dos, correspondiente a las nuevas áreas de elementos deportivos, se ha adjudicado a la mercantil Juegos Kompan por un precio de 305.000 euros.

Los ocho lugares donde se actuará están ubicados en los parques Presidente Adolfo Suárez, Hort lo Torrent y la Boquera, en las plaza de la Democracia, Huerto de los Leones, Cooperante Vicente Ferrer y del Rabosar, esta última en Girasoles, y en el Passeig dels Carreters.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, ha destacado que estas mejoras, que espera que se puedan disfrutar a partir del próximo año en diferentes barrios de San Vicente, van dirigidas principalmente a ofrecer alternativas de ocio y esparcimiento para un público familiar y al fomento de la práctica de ejercicios deportivos como actividad saludable.

Sombra estacional

Pascual ha confirmado que este mes de diciembre se ha adjudicado también otro contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de obras de instalación de sistemas de generación de sombra estacional en las áreas de juegos infantiles, "que incidirá igualmente en la mejora de las condiciones de uso de estos espacios públicos al aire libre, especialmente en los meses de verano". Estas infraestructuras serán ejecutadas por la empresa Grupo Costa Blanca por un importe de 320.000 euros.

En la última junta local del año 2025 el equipo de gobierno ha dado luz verde también al expediente para la contratación de obras para la restauración de revestimientos del edificio del Ayuntamiento, que saldrá a licitación con un presupuesto de 195.000 euros y un plazo de ejecución de 5 meses.

Entre los asuntos aprobados figura también la concesión de subvenciones. Desde el área de Deportes se ha resuelto la convocatoria dirigida a financiar actividades federadas para deportistas, a las que se han destinado 20.000 euros.